أحدث عروض تقسيط سيارة شانجان cs95 رويال دبل في السعودية 2021

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عمر شويل - جدة أحدث عروض تقسيط سيارة شانجان cs95 رويال دبل، نظرًا للطلب المتزايد على هذا النوع من سيارة شانجان لذا وفرت الكثير من معارض السيارات تقسيط سيارة شانجان cs95 رويال دبل في السعودية، وذلك لكي يتمكن أي مواطن من امتلاك هذه السيارة وذلك لما بها من مواصفات ومميزات سيارة شانجان CS95 جعلتها رائجة في سوق السيارات.

أحدث عروض تقسيط سيارة شانجان cs95 رويال دبل

تختلف قيمة التقسيط من معرض إلى آخر ولكن جميع المعارض تقدم تقسيط سيارة شانجان لمدة 60 شهر، ولكن المميزات في التقسيط تختلف من معرض إلى آخر على سبيل المثال بعض المعارض تقوم بخصم نسبة من ضريبة القيمة المضافة أو التقسيط بدون دفعة أولي.

ما هي مواصفات سيارة شانجان cs95

هذه السيارة لها العديد من المميزات ويدل على ذلك الإقبال المتزايد عليها من الكثير وذلك لما لها من مواصفات تجعلها سهلة الاستخدام، حيث أنها استطاعت أن تتفوق على السيارات من النظام الأمريكي والأوروبي فهي رباعية الدفع بالإضافة إلى مواصفاتها ومنها:

محرك السيارة بسعة 2.0 لتر.

السيارة مزودة بتيربو رباعي الأسطوانات v4 بجانب 16 صمام لكي يزيد من قوة المحرك إلى 233 حصان وذلك لكي يعمل على توليد عزم دوران 360 نيوتن / متر.

تتميز السيارة بوجود ناقل حركة أوتوماتيكي ذات 6 سرعات وذلك لتوفير أكثر من وضع للقيادة مثل فوق الرمال، على الطين، وذلك بجانب وجود الأنظمة الذكية مثل أنظمة التحذير عند الخروج عن المسار الصحيح والتحذير عند الاصطدام.

تقسيط شركة ألمجدوعي في السعودية

شركة ألمجدوعي في السعودية تقدم أنظمة التقسيط سيارة شانجان CS95 وكذلك للسيارات بأنواعها المختلفة وذلك بأسعار الضمانات والإمكانيات حيث تقدم تقسيط بدون دفعة أولي أو أي رسوم كما أن سعر السيارة مضاف إليه الضريبة ورسوم التسجيل.

سعر سيارة شانجان CS95

سعر سيارة شانجان cs95 في المملكة العربية السعودية 109 آلاف ريال سعودي وذلك بدون إضافة قيمة الضريبة المضافة، أما بعد إضافة الضريبة فيصل سعرها إلى 123 ألف ريال سعودي وذلك عند الشراء كاش.

في المملكة العربية السعودية 109 آلاف ريال سعودي وذلك بدون إضافة قيمة الضريبة المضافة، أما بعد إضافة الضريبة فيصل سعرها إلى 123 ألف ريال سعودي وذلك عند الشراء كاش. سعر السيارة في مصر في مدينة فيصل يصل إلى 250 ألف جنية مصري.

وأخيرًا لقد تعرفنا على تقسيط سيارة شانجان cs95 رويال دبل في السعودية وكذلك كل ما يتعلق بسيارة شانجان