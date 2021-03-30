طريقة التحكم في الشاشات الذكية والأجهزة المنزلية عن طريق الجوال أندرويد أو آيفون

كيفية التحكم في الشاشات الذكية والأجهزة المنزلية عن طريق الجوال أندرويد أو آيفون بأبسط طريقة ممكنة، نقدم لكم اليوم أفضل تطبيق للتحكم في الشاشات الذكية من خلال أي هاتف من شركة سامسونج، حيث يمنحك التطبيق إمكانية التحكم بالكامل في الشاشات الذكية تليفزيونات سامسونج عبر أي نوع جوال سواء أندرويد أو أيفون، بل تصل إلى التحكم في جميع الأدوات الكهربائية المتواجدة في منزلك والمتصلة بالإنترنت، من شاشات وكاميرات والإضاءة والمُكيف بالإضافة إلى شبكات الواي فاي، وذلك حتى تتمكن من إنشاء إدارة كاملة لتحديد أوقات ومواعيد تشغيل الواي فاي ولن يتمكن شخص من تشغيلها سوى عبر ذلك التطبيق، واليوم نتناول طريقة إستخدام هذا التطبيق في إدارة شاشة سامسونج الذكية بالكامل.

طريقة التحكم في الشاشات الذكية والأجهزة المنزلية عبر الجوال

لكي تتمكن من التحكم في الشاشات الذكية عبر أي جوال سواء كان بنظام التشغيل أندرويد أو آيفون، فإن أول ما عليك القيام به هو تنزيل التطبيق الخاصة بشركة سامسونج Smartthings والذي أطلقته الشركة مؤخراً، وفور تنزيله وتثبيته في جوالك يتم فتح التطبيق ثم الضغط على خيار البدء، وبعد ذلك يتم السماح للتطبيق بالوصول لموقعك ثم الضغط على بدء الإستخدام، حيث يطلب منك عمل حساب سامسونج.

إنشاء حساب سامسونج

إذا لم يكن لديك حساب في سامسونج يتم الضغط على إنشاء حساب جديد والموافقة على كافة الشروط والأحكام ثم الضغط على موافق، ليتم فتح صفحة جديدة يتم إدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور ثم تأكيد كتابة كلمة المرور مرة أخرى، بالاضافة إلى تعبئة بيانات الاسم الأول وإسم العائلة و تاريخ الميلاد ثم الضغط على التالي، كما يمكنك التسجيل عبر الضغط على تسجيل عبر حساب قوقل والضغط على سماح ثم يتم فتح التطبيق مرة أخرى واختيار متابعة ثم بدء الإستخدام.

إدارة الشاشات الذكية من خلال الهاتف

فور بدء عمل التطبيق سيكتشف وجود جهاز سامسونج على أن تكون الشاشة متصلة بالإنترنت بكل تأكيد، يتم الضغط على خيار إضافة حتى تتمكن من إضافة الشاشة على الجوال، بعدها سوف يظهر اسم الشاشة على الجوال قم بالضغط عليها ليظهر كود على الشاشة في أقصى اليمين، يتم إدخال هذا الكود عبر الجوال لتتم عملية الاتصال، قم بالضغط على تم واختار بدء تنزيل البيانات المتواجدة في الشاشة على الجوال، ثم يتم الضغط على اسم الجهاز المُستخدم لتظهر جميع الخيارات التي تحتاج استخدامها، كما يمكنك الضغط على خيار التحكم عن بُعد لتظهر شاشة أُخرى حيث يمكنك استخدام الجوال كماوس وضغط دابل كليك من خلاله.