تسجيل دخول هنقرستيشن، و شروط العمل كمندوب في هنقرستيشن

تسجيل دخول هنقرستيشن ، هنقرستيشن هو من أهم تطبيقات التوصيل للمنازل في السعودية التي زادت شهرته في الفترة الأخيرة خلال أنتشار ” كوفيد 19 “، حيث أصبح هناك العديد من الأشخاص يرغبون في العمل لديهم لزيادة الدخل الشهري الذي يحصل عليه، وأيضاً العديد من الأشخاص يرغبون في الاشتراك في تطبيق هنقرستيشن للاستفادة من هذه الخدمة في توصيل مختلف المشتريات إلى جميع مناطق المملكة العربية السعودية، وهناك منافسة شديدة بين تطبيق هنقرستيشن والعديد من التطبيقات الأخرى، ولكن هنقرستيشن يتغلب عليهم عن طريق عمل عروض وخصومات لأسعار التوصيل إلى المنازل، فسوف نتحدث مع حضراتكم عن كيفية التسجيل في هنقرستيشن، وشروط الحصول على عمل فيه.

كيفية التسجيل في تطبيق هنقرستيشن

إن العديد من الأشخاص يبحثون عن كيفية تسجيل دخول هنقرستيشن للعمل به كمندوب لتوصيل الطلبات للمنازل وذلك يتطلب أتباع الخطوات التالية :-

يجب البحث عن الموقع الرسمي ل هنقرستيشن والدخول إليه. بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة التسجيل كمندوب. ينبغي إدخال جميع المعلومات المطلوبة بطريقة صحيحة وهي ( الاسم ، عنوان السكن المقيم فيه ، كتابة المدينة المقيم بها ، كتابة رقم الجوال الخاص به ، أخيراً كتابة البريد الإلكتروني الخاص به إن وجد ) يجب إدخال جميع المستندات المطلوبة وهي ( صورة بطاقة الإقامة أو الهوية ، رخصة القيادة الخاصة به ، كتابة رقم الآيبان الخاص به ) بعد ذلك يتم الضغط علي كلمة ” بحث “.

شروط العمل كمندوب في هنقرستيشن

لقد أعلن هنقرستيشن عن مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في الشخص للعمل كمندوب ل هنقرستيشن وهي :-

يجب توافر رخصة قيادة سيارة سارية ” غير منتهية الصلاحية “.

ينبغي أن يكون لدي المتقدم جوال يعمل بنظام الأندرويد لتنزيل التطبيق والعمل عليه.

أن يمتلك المتقدم سيرة حسنة وسلوك ومظهر جيدين.

يجب أن يتميز المتقدم بالحرص علي جميع الأشياء التي يتم توصيلها للمنازل.

ينبغي أن يمتلك المهارة في التعامل مع الأشخاص الآخرين.

أن يكون حريص علي مظهر السيارة ونظافتها بشكل دوري.

يكون لدي المتقدم سيارة خاصة للعمل فقط في هنقرستيشن.

ينبغي أن يمتلك خبرة في التعامل مع جهاز Gps لإيصال الطلبات للمكان الصحيح.

أن يرفق جميع المستندان المطلوبة بشكل صحيح ودقيق.