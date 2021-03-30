ثغرة أمنية في جوالات أبل أيفون apple iphone جعلت ايفون تناشد مستخدميها بتلك التحديثات

ثغرة أمنية في جوالات أبل أيفون apple iphone، ثغرة خطيرة في اجهره أيفون تسمح باختراق الجوال والتجسس وقرصنة البيانات الشخصية فى الوقت الذي تعاني فيه جميع الشركات التكنولوجية من هجمات القراصنة ومحاولات اختراق انظمه حماية الهواتف الذكية والتي يقابلها محاولات من قبل شركات صناعة الهواتف في تطوير جدار الحماية وتصميم انظمه جديدة لمنع احتراق وقرينة بيانات عملائها ويرى كثير من المحللين فى عالم الهواتف الذكية أن محاولات القرصنة والوصول للثغرات تتم بين شركات المحمول وبعضها البعض لتظهر كل واحدة ضعف الأخري حتى تستطيع السيطرة على سوق الهواتف عن طريق تلك الثغرات.

ثغرة أمنية في جوالات أبل أيفون apple iphone

في سياق متصل لمشكلة الثغرات الأمنية في الجوالات والتي استدعت معظم شركات صناعة الهواتف إلى إطلاق انظمه جديدة وتحديث الأنظمة القديمة نظرا لاختراقها من قبل القراصنة لتجسس علي البيانات الشخصية للمستخدمين وفي نفس الإطار أعلنت شركة ابل عن جهازها أيفون الذي تعرض لعملية الاختراق عن طريق ثغرة امنيه خطيرة في نظام تشغيله القديم ios حيث تكمن تلك الثغرة في محرك التصفح الخاص بها web kit والذي سمح للقراصنة باختراق الجوال والتجسس علي بيانات المستخدمين الشخصية من خلال استخدام محتويات ويب وهمية ومزيفة.

وأعلنت شركة أبل أنه تم حل تلك الثغرة المتعلقة بمحرك التصفح ويب كيت عن طريق إطلاق تحديث جديد يحمل رقم 14.4.2 وذلك للعمل علي سد تلك الثغرة الأمنية الخطيرة في نظام التشغيل اي او اس ios وشددت الشركة علي ضرورة تثبيت التحديث الجدد علي وجه السرعة وأكدت الشركة أن هذه الثغرة الأمنية تم سدها من قبل الأجهزة القديمة عن طريق تحديث رقم 12.5.2 وأكدت أنه في حالة عدم تفعيل خاصية التحديث الأوتوماتيكي للبرمجيات فيمكن إجراء هذا التحديث عن طريق تنزيل التحديث عبر البنود عام/ تحديث البرمجيات وذلك من أجل القضاء علي ثغرة أيفون التي سببت اختراق برامج وعدم احترام خصوصية المستخدم وسرقة الصور والتهكير المتكرر ويذكر انه سيتم ايقاف تطبيق واتساب علي جوالات الايفون ويذكر أن أيفون عانت من مشكلة كبيرة مع المستخدمين عندما قامت بإيقاف أصدارات قديمة من اجهره أيفون مما سبب لها الكثير من المشاكل مع المستخدمين في تلك الأجهزة ثغرة أمنية في جوالات أبل أيفون apple iphone.