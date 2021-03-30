“شركة أبل” تحذير عالي الخطورة من الوطني للأمن السيبراني

يمر العالم بالعديد من التحديات على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ومؤخراً ظهرت تحديات جديدة خاصة بمجال الأمن المعلوماتي والسيبراني، خاصة مع انتشار استخدام الأنترنت ومواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، وما اتبع ذلك من اتجاه العديد من المؤسسات والدول إلى الحصول على البيانات الشخصية والهامة للعديد من الدول المتنافسة معها، أدى هذا التطور إلى اتجاه الكثير من الحكومات إلى إنشاء وكالات أمنية خاصة بها، بهدف حماية الأمن السيبراني لمواطنيها.

الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في السعودية

أنشئت الهيئة خلال شهر أكتوبر من عام 2017، وهي هيئة حكومية تخصص بمتابعة آخر التحديات الأمنية في مجال الأنترنت والأمن السيبراني، وللهيئة شخصية مستقلة وترتبط بصورة مباشرة بالملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، ولعل أبرز أنجاز لهيئة الأمن السيبراني السعودية كانت خلال شهر مارس من عام 2019 عندما قامت منظمة الاتحاد الدولي للاتصالات الدولية بإصدار تصنيف خاص بالمؤشر العالمي للأمن السيبراني وقد احتلت فيه المملكة العربية السعودية المرتبة الثالثة عشر عالمياً في هذا المجال ضمن قائمة تضم 175 دولة

الأمن السيبراني: تحذير أمني عالي الخطورة

أصدرت هيئة الأمن السيبراني تحذير أمني من الدرجة عالية الخطورة، وقد تناول هذا التحذير ضرورة الاحتياط من بعض منتجات شركة أبل Apple الأمريكية، حيث كشفت خلال الأيام القليلة الماضية العديد من المختبرات الأمنية عن وجود خلل أمني واضح في برمجة بعض الملفات الأساسية في نظام آبل IOS.

وقد نوهت الهيئة أن تلك الثغرة الأمنية تتيح للمتطفلين تنفيذ بعض الهجمات البرمجية وذلك عبر استخدام ملفات (.Cross-site scripting (XSS، وأنهت الهيئة بيانها بضرورة توجه جميع مالكي أجهزة شركة آبل سواء كانت آيفون أو أيباد أو Apple Watches بتثبيت التحديثات التي تعالج تلك الثغرة الأمنية الخطيرة.