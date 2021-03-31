واتساب الذهبي 2021 وأهم مميزات الإصدار الجديد

واتساب الذهبي 2021 الجديد، يمتلك مجموعة من المميزات الرائعة للغاية، فقد ظهر واتساب الذهبي في البداية واستطاع الحصول على إعجاب ملايين من مستخدميه حول العالم، لما يحتويه من مميزات كثيرة تجعل استخدامه أفضل بكثير من واتساب العادي، ومع مرور الوقت وزيادة المتطلبات البشرية، يحتاج المستخدمون دائمًا إلى العديد من المميزات داخل التطبيق، وتحتوي النسخة الجديدة من واتساب الذهبي 2021، على مجموعة رائعة من المميزات، التي سوف نتحدث عنها تفصيليًا عبر مقالنا هذا.

أهم ما يتميز به واتساب الذهبي

صدر واتساب الذهبي أول مرة عام 2009 ويختص هذا البرنامَج بإرسال الصور ومقاطع الفيديو، ويتضمن أيضًا محادثات صوتية وفيديو، وكذلك محادثات كتابية، وقد كانت البداية على يد كل من الأمريكي بريان والأوكراني جان كوم، وقد كان يحتوي على عدة مميزات تجعله أفضل من برامج المحادثات الأخرى المشابهة، ومع مرور الزمن بدأ المستخدمين يبحثون عن خِدْمَات أخرى، وقد صدر عدة تحديثات من التطبيق وصولًا للنسخة الأخيرة تحديث 2021، التي تضم مجموعة رائعة من المميزات.

مميزات الإصدار الجديد من واتساب الذهبي 2021

يمكنك الإصدار الجديد من واتساب الذهبي 2021 ، من الحصول على الحالات التي ترغب فيها من الأصدقاء دون الحاجة إلى طلب إرسالها.

، من الحصول على الحالات التي ترغب فيها من الأصدقاء دون الحاجة إلى طلب إرسالها. لا تحتاج إلى تنزيل نسخة جديدة من حين لآخر، حيث يقوم التطبيق بتحديث نفسه بصورة تلقائية.

تستطيع مشاهدة الرسائل دون أن يعلم المرسل، وذلك بواسطة إخفاء علامة قراءة الرسائل.

تستطيع استخدام الإنترنت على هاتفك في كافة التطبيقات وفصله عن تطبيق واتساب.

لا يقوم بحفظ الصور ومقاطع الفيديو على الهاتف، مما يعطي المزيد من الخصوصية.

لا يمكن أن يتعرض لأي قرصنة لأنه محمي بشكل كامل.

تستطيع حجب حالتك وعدم معرفة الأصدقاء إن كنت نشط أو لا، وكذلك إخفاء آخر ظهور لك.

يمكنك أيضًا التحكم في الرسائل المحذوفة حيث تستطيع إظهارها.

تستطيع بواسطة واتساب الذهبي أن تستخدم رقمين من خلال التطبيق، وهو ما لا يمكنك واتساب العادي من فعله.

أيضًا علامة يكتب الآن التي تظهر في أثناء كتابتك للرسائل، تستطيع التحكم في ظهورها أو إخفائها.

يدعم كافة الملصقات الخاصة بتطبيق واتساب ويقوم بإرسالها.