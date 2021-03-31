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الفرق بين واتساب الذهبي whatsapp gold وواتس اب العادي وما يميز الإصدارين؟؟ نقدمه لكم، حيث أنه مؤخراً أصبح العديد من مستخدمي الواتس أب يفضلون تحميل الواتس أب الذهبي واستخدامه، حتى يتم التواصل مع الأصدقاء، أو في الشغل وغير ذلك، والوات ساب الذهبي يشترك في العديد من المميزات مع الواتس أب العادي في سهولة مشاركة الصور، والملفات ، والتسجيلات الصوتية، أو إجراء المكالمات.
الفرق بين واتساب الذهبي whatsapp gold وواتس اب العادي
واتساب الذهبي تفوق على الواتس أب العادي في العديد من المميزات التي أنفرد بها والتي جعلته منافس كبير للواتس أب الأصلي، وفي هذا المقال سنتحدث عن مميزات الواتس أب الذهبي والتي جعلته مفضل من قبل العديد من الناس عن الواتس أب الأصلي.
المميزات التي يتسم بها واتس اب الذهبي Whatsapp Gold
- الواتس أب الذهبي من التطبيقات المجانية التي يمكنك تحميلها على هاتفك بدون أى مقابل.
- يمكنك تحميله على أجهزة الأندرويد بسهولة، حيث أنه يدعم جميع أجهزة الأندرويد.
- يستخدم الواتس أب الذهبي باللغة العربية، وهذا يجعله سهل الاستخدام.
- يمكنك جعل ظاهر الآن أو متصل مخفي وهذا من أهم مميزات الواتس أب الذهبي.
- يتم تنزيله بسهولة على الهواتف بالإضافة إلى عدم أخذ مساحة كبيرة من مساحة الهاتف.
- يمكنك أن تحدد من يمكنه أن يتحدث إليك.
- يمكنك التحكم في الشخص الذي يقوم بحذف الاستوري.
- عدم إظهار رؤية الرسائل ووضع علامة الصح.
- يمكنك أن تغلق الرسائل التي لا ترغب أحد الاطلاع عليها برقم سري.
- يمكنك أن تقوم بتشغيل رقمين في ان واحد.
- تستطيع من خلال الواتس أب الذهبي أن تضع صورة لكل شخص خلفية للمحادثة.
- يمكنك أن تخفي كل من التاريخ والا سم عندما تريد توجيه رسالة لشخص آخر.
- الواتس أب الذهبي يجعلك تختار الخط الذي ترغب بالكتابة به، بالإضافة إلى اختيار حجم الصورة.
- يدعم تحميل حالات واتس أب الأصدقاء.
- توجد ثيمات مختلفة يمكنك الاختيار منها.
- اكتب اسمك على صور صباح الخير لتحية أصدقائك وأحبابك صباحاً
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