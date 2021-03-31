XIAOMI MI 11 ULTRA الهاتف الجديد بالأسواق بمواصفات قوية طرحه خلال أيام

XIAOMI MI 11 ULTRA الهاتف الجديد بالأسواق وطرحه بمواصفات خارقة وقوية والسعر الذي سيتم طرحه للهاتف في كافة الأسواق حيث تم التصريح من الشركة المنتجة لهاتف شاومي مي 11 الترا عن كافة التفاصيل التي يحتوي عليها الهاتف الجديد من مواصفات سواء في المواصفات الداخلية للهاتف أو الشكل الخارجي له و سعر شاومي مي 11 الترا في بعض الدول العربية والتي تم التصريح عنها و مواصفات شاومي مي 11 الترا المميزة جداً للهاتف بمواصفات قوية تم وضعها بالهاتف الجديد وسوف نتعرف علي كافة التفاصيل المتعلقة بالهاتف الجديد جوال شاومي مي 11 الترا .

XIAOMI MI 11 ULTRA والمواصفات الخاصة بالهاتف الجديد

هاتف شاومي مي 11 الترا يأتي بشاشة قياس 6.8 بوصة وتم تصميم حواف الهاتف بشكل منحني . شاومي مي 11 الترا ونوع الشاشة المصنعة للهاتف من نوع AMOLED القوية المتعارف عليها بالهواتف . مواصفات شاومي مي 11 الترا للشاشة دقتها 1440 بكسل ومعدل التحديث لها 120 هرتز بالثانية الواحدة . هاتف شاومي مي 11 الترا الشاشة الخاصة بها تدعم خاصية IP68 المضادة للماء والغبار بشكل قوي للهاتف . جوال شاومي مي 11 التر تم وضع الطبقة الخاصة بحماية الشاشة من CORNING GORILLA GLASS . شاومي مي 11 الترا يأتي بخاصية NOTCH وتم وضعها في أعلي الشاشة في الكاميرا ألسلفي كخاصية جديدة . مواصفات شاومي مي 11 الترا بشكل أضافي تم وضع خاصية المستشعر للبصمة في أسفل الشاشة كخاصية جديدة . هاتف شاومي مي 11 الترا والجسم الخاص بالهاتف مصنوع من مادة السيراميك القوية وهي مادة مفضلة في الصنع . جوال شاومي مي 11 الترا الهاتف الجديد تم أنتاجه بلونين ليتم طرحهما في الأسواق اللون الأبيض واللون الأسود .

المواصفات الأخري المميزة للهاتف الجديد شاومي مي 11 الترا

مواصفات شاومي مي 11 الترا الخاصة بالمستشعر يأتي بخاصية GN2 المنتج من شركة SAMSUNG .

هاتف شاومي مي 11 الترا أنتاجه بحجم 1/1.12 الخاص بالمستشعر وهو أكبر مستشعر يتم أنتاجه للهواتف .

جوال شاومي مي 11 الترا الكاميرا الرئيسية الخاصة به دقتها 50 ميجا بكسل ويأتي ببيرسكوب خاص بالتكبير .

XIAOMI MI 11 ULTRA البيرسكوب الخاص بالهاتف يتم التكبير والتصغير من خلاله بمعدل 5 أضعاف .

شاومي مي 11 الترا به كاميرتان بخاصية فائقة الأتساع حيث تصل دقتها إلي 48 ميجا بكسل في عدساتها .

مواصفات شاومي مي 11 الترا العدسة الخاصة بالكاميرا بها خاصية الزووم ودقتها 48 ميجا بكسل قادرة علي التكبير .

هاتف شاومي مي 11 الترا به خاصية زووم رقمي ويصل الحجم الخاص بها إلي 120 ميجا بكسل بجانب الكاميرا الأمامية

السعر الذي سيتم طرحه للهاتف الجديد في بعض الدول العربية

XIAOMI MI 11 ULTRA وسعره بالدولار الأمريكي كسعر عالمي هو 914 دولاراً أمريكياً . سعر شاومي مي 11 الترا في المملكة العربية السعودية 3427 ريال سعودي . سعر شاومي مي 11 الترا داخل دولة العراق يتم طرحه بسعر 1335811 دينار عراقي . جوال شاومي مي 11 الترا وسعره داخل دولة الهند يتم طرحه بسعر 66510 روبية هندي . سعر شاومي مي 11 الترا داخل جمهورية مصر العربية يتم طرحه بسعر 14360 جنيه مصري . سعر شاومي مي 11 الترا داخل الأتحاد الأوروبي يتم طرحه بسعر 1200 يورو داخل الأتحاد .

XIAOMI MI 11 ULTRA وهذا ما جاء من معلومات خاصة بالهاتف الجديد والذي من المقرر أن يتم طرحه في الأسواق العالمية في خلال أيام قليلة قادمة وهذا حسب ما تم تداوله من تصريحات خاصة عن الهاتف الجديد شاومي مي 11 الترا .