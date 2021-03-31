أسعار الدولار في سوريا اليوم الاربعاء 31/3/2021

أسعار الدولار في سوريا، ارتفاع الليرة بعد تحديد سقف جديد للسحب المصرفي، عندما نتكلم عن الأسعار فإنه أول من يذكر بخصوص هذا أنه يشتبك معها في حلقة واحدة جعلته هو فقط الذي يحق له التحكم بها، جعل هذا من تبديل ما هو راهن الآن حلم صعب مناله، حيث أن أخر العقود مثال حي على معاناة والبذل وايضا العطاء

سعرالليرة السورية اليوم

بعد حالة مزرية جدا جعلت البعض يتوقع ان من المستحيل لها العودة، تلك التوقعات قد كانت تبدو حقيقية لكنها استطاعت أن تخلف أيضاً جميع هذه التوقعات، حيث إنه بدأ مؤخرا المنحني الخاص بها يحدث لارتفاع فعلياً، وهذا ما جعلها أيضاً توازن النسبة التي سبق لها أن دونتها بخصوص ملف الخسائر

سعر الدولار اليوم

أوضحوا أن المبلغ الذي كان عليه مؤخراً السحب أتي بحصاد تلك النتائج وأن الارتفاع ما كان إلا أثر للخطوة المتخذة وهي خفض كبير جدا في هذا المبلغ الذي كان عليه في الحقبة الاخيرة القيمة الفعلية الخاصة بالسحب ،حيث انه الآن أصبح لا يتعدى أبدا حد معين هو 2 مليون ليرة، وعلى صعيد آخر هو المحافظات وعلي خلفيه الأمر، حيث فرضت أيضا أن 5 ملايين فقط هو ما سوف تقوم عليه في الوقت الراهن الحركة الخاصة بشؤون النقد

وإلى جانب ذلك فإن مليون كان هذا ما وضع خصيصاً بشأن ما يتعلق أيضاً بالتحويلات، على أن يتم العمل بموجب هذا فورا، وعلي هامش أن الموضوع يعد عرض وأيضا طلب جاء رد سريع من مجهول التعريف والهوية وهو أن حل ما يجري الآن في متناول الأيدي حيث أنه يتضمن أن يتم ارغام الدولار على أن يقوم هو بالانخفاض من خلال سحب فورى أيضاً للسيولة، وأيضا معللا في ذلك أن الحرب كانت هي المؤثر الأقوى فيما حدث

سعر الدولار في سوريا