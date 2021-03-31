Xiaomi Mi 11 Ultra Specification مواصفات عملاقة من شاومي

Mi 11 Ultra هاتف شاومي ١١ الترا الجديد يشهد بحث العديد من المواطنين، بعد إعلان شركة شاومي خلال حفل ضخم عن إطلاق طرح هواتف جديدة في السوق الخارجي رسميا. وأعلنت شركة شاومي خلال Xiaomi Mega Launch عن سلسلة الهواتف الجديدة Mi 11؛ Mi 11 Ultra، Mi 11 Pro، إذ جاءت مواصفات xiaomi 11 ultra بمواصفات قياسية عالمية، بعد حصول كاميرا Mi 11 Ultra على المركز الأول لترتيب كاميرات الهواتف، كما تم تصنيفه أحد أقوى هواتف الأندرويد حاليا.

مواصفات Xiaomi Mi 11 Ultra

نظام التشغيل هو Android 11 بواجهة شاومي 12.5

خامات من الزجاج أمامي وخلفي مع إطار من الألمنيوم.

مقاوم للغبار، للماء تحت عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة.

يدعم تركيب 2 شريحة اتصال الجيل الخامس، لا يدعم تركيب ميموري خارجي.

وزن الهاتف 234 جرام، بأبعاد 164.3×74.6×8.4 مم.

يدعم السماعات الخارجية Stereo بمعالجة فاخرة Harman Kardon، بينما لا يدعم منفذ سماعات 3.5 مم.

يأتي مستشعر بصمة الإصبع في أسفل الشاشة، ويدعم بصمة الوجه Face Unlock.

نوع البطارية ليثيوم بوليمير 5000 مم، وتدعم الشحن السريع والشحن اللاسلكي بقوة 67 وات، كما تدعم الشحن العكسي بقوة 10 وات.

يأتي الهاتف باللونين الأبيض والأسود.

طبقة حماية على الشاشة من نوع Corning Gorilla Glass Victus.

وتأتي شاشة شاومي الترا ١١ بحجم 6.81 مم من نوع Amoled، بدقة 3200×1440 بيكسل.

بحجم 6.81 مم من نوع Amoled، بدقة 3200×1440 بيكسل. جودة الشاشة +QHD مع كثافة 515 بيكسل لكل بوصة، أبعاد العرض 20:9

تدعم الشاشة HDR10، بسطوع يصل إلى 1700 شمعة، بمعدل تحديث 120 هرتز.

يأتي معالج كوالكوم سناب دراجون لهاتف Xiaomi Mi 11 Ultra ثماني النواة.

ثماني النواة. مساحة تخزين الهاتف هي 256 جيجا مع رام 8 جيجا أو رام 12 جيجا. بينما تأتي نسخة الهاتف 512 جيجا لمساحة التخزين، مع 12 جيجا رام.



بعد إعلان شاومي 11 الترا من العملاقة الصينية، توالت التعليقات والتقييمات للهاتف باعتباره الأفضل.