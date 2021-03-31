سامسونج تخطط لإطلاق باقة من الهواتف المتوسطة المدى

كشفت شركة الهواتف الكورية الجنوبية سامسونغ الأسبوع الماضي عن خططها لإطلاق هاتف Galaxy S20 FE 5G في أقرب وقت بالهند.

وليس هذا هو الهاتف الوحيد الذي يدعم اتصال الجيل الخامس من سلسلة Galaxy، إذ يبدو أن العملاق الكوري يخطط لإطلاق العديد من الهواتف الذكية المتوسطة المدى، بحسب موقع ”سام موبايل“.

وتستعد سامسونغ لطرح هاتف Galaxy A42 5G و Galaxy M42 5G، و Galaxy M62 5G في الهند.

وظهر Galaxy M62 5G في قوائم (مكتب المعايير الهندية) الأسبوع الماضي، كما تم إدراج Galaxy A42 5G و Galaxy M42 5G الآن في قوائم المكتب.

علاوة على ذلك، تم أيضا إدراج صفحة ويب مخصصة لدعم Galaxy M42 5G على موقع Samsung India الإلكتروني، ويعني هذا أنه قد يتم إطلاق الهاتفين الذكيين قريبا في الهند.

Galaxy A42 5G

يأتي هاتف Galaxy A42 5G بشاشة Super AMOLED بحجم 6.6 بوصة، كما يأتي بنتوء في الشاشة للكاميرا الأمامية، إلا أن سامسونغ لم توضح جودة العرض في الشاشة، بينما يضم الهاتف أيضا مستشعرا للبصمة مدمجا في الشاشة.

كما يتميز هاتف Galaxy A42 5G بإعدادات رباعية في الكاميرا الخلفية، إذ تأتي الرئيسة 64 ميغابكسل كما تأتي العدسات الصغيرة في الجزء السفلي من إعدادات الكاميرا لتؤكد على مستشعر لعمق التصوير.

Galaxy M42 5G

يشارك الكثير من مواصفاته وميزاته مع Galaxy A42 5G، بينما يتميز ببطارية أكبر بسعة 6000 مللي أمبير في الساعة وإعداد رباعي الكاميرا بدقة 64 ميغابكسل وتخزين داخلي بسعة 128 غيغابايت.

Galaxy M62 5G

يقال إن Galaxy M62 5G هو البديل من Galaxy A52 5G ببطارية أكبر، ويحتوي على شاشة Super AMOLED Infinity-O بقياس 6.5 بوصة بدقة Full HD + ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

وسيعمل الهاتف بواسطة معالج Snapdragon 750G، علي أن يأتى مزوداً بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 6 غيغابايت / 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت/ 256 غيغابايت، وفتحة بطاقة microSD.

كما يحتوي الهاتف على إعداد رباعي الكاميرات، إذ تأتي الرئيسية بدقة 64 ميغابكسل، وكاميرا سيلفي 32 ميغابكسل، ويأتي الهاتف مزودا ببطارية عملاقة سعة 6000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 25 واط، ويحتوي الهاتف على منفذ USB من النوع C.