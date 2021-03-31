تردد طيور الجنة 2021 القمر سهيل سات || قناة الأطفال الأولى في العالم العربي قناة عصافير السماء

متابعينا الأعزاء عبر موقعكم المتميز على الدوام ثقفني في كل الدول العربية، من المحيط إلي الخليج الباحثين عن تردد طيور الجنة 2021، يسعدنا اللقاء بكم اليوم من خلال هذا المقال عن القناة صاحبة الرسالة والهدف النبيل، القناة الأولى المحببة للأطفال في جميع الدول العربية، والتي يبحث عن ترددها الآباء والأمهات لتثبيتها لأبنائهم ليستمتعوا بشهد الكلام وعذب الأـلحان، في ظل عدم خروجهم إلي المتنزهات والنوادي الرياضية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، الذي قيد الكبار والصغار في منازلهم وجعل الخروج من المنزل للضرورة فقط، لذا فقناة طيور الجنة هي الملاذ للأطفال للتسلية والتعليم في نفس الوقت.

نبذة مختصرة عن قناة طيور الجنة للأطفال

قناة طيور الجنة هي قناة مخصصة للأطفال تقدم الأغاني والأناشيد الخاصة بالأطفال، وفي بداية أنطلاقها كانت تبث عبر القمر الصناعي نايل سات من استوديوهاتها من مدينة الإنتاج الإعلامي، وذالك عام 2008 ولكن هي الآن تبث عبر القمر الصناعي سهيل سات والقمر التركي تركسات، والقناة تقدم برامجها بالمجان للأطفال ومالك القناة هو السيد خالد مقداد أردني الجنسية من أصول فلسطينية.

تردد طيور الجنة 2021 الجديد على سهيل سات

التردد 11310 معامل الاستقطاب عمودي معامل الترميز 3000 معامل تصحيح الخطأ 3/2 أهداف قناة طيور الجنة تقدم قناة طيور الجنة برامج هادفة تحث الأطفال على القيم الإسلامية السليمة، وتغرس فيهم أحترام الكبير والحرص على الصلاة والصوم، كما أنها تعلمهم أداب الطعام والرفق بالحيوان، وكل هذا من تعاليم ديننا الحنيف، ومن أهم برامج القناة برنامج نشرة أخبار الدار، وبرنامج ورتل القرآن ترتيلا، برنامج على خطاوي السيلاوي. تردد طيور الجنة 2021 لكل الناس حرصاً من إدارة القناة على الاستمرار في الصدارة وفي طليعة القنوات الخاصة بالأطفال، أنشأة القناة عدة قنوات تحمل نفس الاسم طيور الجنة تنطق بعدة لغات منها اللغة الإنجليزية، واللغة الفرنسية، واللغة التركية، وأنشاه القناة عدة منصات تحمل أسمها على اليوتيوب، الذي كرم القناة وأهداها الدرع الذهبية، لوصول متابعيها إلي أكثر من 10 مليون متابع، وعلى موقع تويتر، وأنستجرام لمزيد من الانتشار والوصول إلي أكبر عدد من الأطفال حول العالم.