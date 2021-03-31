شاومي مي 11 الترا هاتف جديد بمواصفات قوية يتم طرحه بالأسواق بسعر رائع

شاومي مي 11 الترا هاتف جديد بمواصفات قوية يتم طرحه في الأسواق بسعر رائع ويتميز بقوة شاشته المصنوعة من المادة المضادة للماء والغبار حيث تم الكشف عن هاتف XIAOMI MI 11 ULTRA بمعالج في منتهي الروعة بتقنية ثماني النواة ويصل المالج إلي 888 بتكنولوجيا حديثه تم وضعها في المعالج وهي تكنولوجيا 5 نانو و سعر شاومي مي 11 الترا الذي تم الإعلان عنها من الشركة المنتجة في بعض الدول العربية والأجنبية أيضاً والذي سنعرفه في هذا المقال وأيضاً سوف نتعرف علي مواصفات شاومي مي 11 الترا ذات المواصفات القوية جداً حيث أن هاتف شاومي مي 11 الترا تم طرحه بلونين هما الأسود واللون الأبيض .

شاومي مي 11 الترا والمواصفات الخاصة بالهاتف الجديد ذات المواصفات القوية

جوال شاومي مي 11 الترا وتم وضع خاصية IR BLASTER . XIAOMI MI 11 ULTRA وبه الخاصية الجديدة INFRARED PORT . XIAOMI MI 11 ULTRA وهو الموديل الحديث وتم ترقيمه برقم 11 . يزن حجم الهاتف الجديد XIAOMI MI 11 ULTRA وزن 234 جرام مما يجعله خفيف . تم تصميم الهاتف الجديد بأبعاد ذات طول 164.3 وعرض الهاتف 74.6 وسمك الهاتف 8.4 ملم ؟ يدعم الهاتف الجديد شريحتين أتصال بتقنية NANO SIM مما يجعله مرغوب ومميز . يدعم الهاتف الجديد شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس G2 ، G3 ، G4 ، G5 . تم تصنيع الهاتف للشاشة الخاصة به من الزجاج من نوع الغورلا ذات التقنية VICTUS . تم تصنيع الهاتف بنسخة أخري للشاشة من مادة السيراميك ذات الإطار الألمنيوم . تم تصنيع الهاتف بثلاث نسخ مختلفة للتخزين الداخلي وهي الأول منه 256GB مع 8GB رام . تم تصنيع النسخة الثانية من الهاتف الجديد بتخزين داخلي 256GB مع 12 حجم رام خاص به . تم تصنيع النسخة الثالثة من الهاتف الجديد بتخزين داخلي 512GB مع رام 12GB الخاصة بالهاتف .

المواصفات الأخري الخاصة بالهاتف الجديد XIAOMI MI 11 ULTRA

XIAOMI MI 11 ULTRA نوع الهاتف وتصنيفه هو SMART PHONE .

الموديل الخاص بالهاتف الجديد والاسم المطلق عليه هو XIAOMI MI 11 ULTRA .

يأتي الهاتف الجديد المطروح في الأسواق بلونين هما الأسود واللون الأبيض المميز .

يأتي الهاتف الجديد بخامات الواجهة من الزجاج وظهر الهاتف من الزجاج أو السيراميك .

XIAOMI MI 11 ULTRA الأبعاد الخاصة بالهاتف هي 164.3 * 74.6 * 8.4 ملم .

يأتي الهاتف الجديد بخاصية المقاومة للماء والمقاومة للغبار أيضاً مما يجعله مميز في نسخته .

يأتي المعالج الخاص بالهاتف من تقنية سناب دراجون 888 وهو بتقنية ثماني النواة حجمها 8 نانو .

المعالج الخاص بالهاتف الجديد من الرسوم بتقنية أرد وينو 660 وهي تقنية حديثة تميز الهاتف الجديد .

المساحة الخارجية الخاصة بالهاتف لا يدعمها حيث لا يوجد به كارت خارجي وذلك لأن مساحة الهاتف الداخلية كبيرة .

تم وضع الخاصية الخاصة ببصمة الأصبع من أسفل الشاشة من الجهة الأمامية للهاتف الجديد .

XIAOMI MI 11 ULTRA السرعة الخاصة بميزة البصمة سريعة جداً في الهاتف وذلك بفضل المستشعر .

XIAOMI MI 11 ULTRA أجهزة الاستشعار الخاصة بالهاتف هي البصمة والتسارع والدوران والقرب والبوصلة .

الأسعار التي يتم طرح الهاتف بها في بعض الدول العربية والأجنبية

XIAOMI MI 11 ULTRA وسعره الذي سيتم طرحه في الولايات المتحدة الأمريكية 914 دولاراً . السعر الخاص بالهاتف الجديد الذي سيتم طرحه به في المملكة العربية السعودية 3427 ريال سعودي . السعر الخاص بالهاتف الجديد الذي سيتم طرحه به في دولة العراق 1335811 دينار عراقي . السعر الخاص بالهاتف الجديد الذي سيتم طرحه به في دولة الهند 66510 روبية هندية . السعر الخاص بالهاتف الجديد الذي سيتم طرحه به في دولة مصر 14360 جنيه مصري . السعر الخاص بالهاتف الجديد الذي سيتم طرحه به في الاتحاد الأوروبي 1200 يورو داخل الاتحاد .

شاومي مي 11 الترا الهاتف الجديد والذي تم الإعلان عن النسخ الجديدة الخاصة بالهاتف الجديد يوم 29 من شهر مارس الجاري عام 2021 وتم التصريح من الشركة المنتجة عن الموعد الخاص بطرحه في الأسواق العالمية يوم 2 من شهر أبريل القادم لعام 2021 .