نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اهم مميزات التحديث الجديد لفري فاير 2021 وإضافات رائعة في المقال التالي

تعتبر لعبة فري فاير أكثر الألعاب العصرية في ذلك الوقت لذلك تهتم اللعبة باصدار تحديثات مستمرة لتمكين اللاعبين من مميزات جديدة داخل اللعبة وحالياً قامت اللعبة بإصدار تحديث جديد منذ فترة قصيرة ويريد اللاعبين تحميل التحديث الجديد وكذلك معرفة ما أضافه للعبة مختلف عن التحديث السابق ونقوم بتوضيح مميزات التحديث الجديد 2021 من خلال هذا المقال. أهم مميزات التحديث الأخير لفري فاير يتيح تحديث فري فاير الجديد Horizaline والذى يوفر عنصر الكلاسيكية والتي يستطيع اللاعب من خلالها العودة للعب مرة أخري بعد أن تم قتله من خلال معاونة أحد الأصدقاء داخل اللعبة ويعود اللاعب للعب مرة أخري بقوة 100 حصان وسيتم العودة مباشرةً.

صاحب التحديث الجديد مجموعة من المميزات مثل إمكانية توازن الأسلحة ومعرفة مدى تخزين ومعدل الأسلحة الخاصة باللاعب.

إضافة وتكوين شخصيات مختلفة من صنع اللاعب مثل شخصية Wolfahh بدلاً من شراء شخصيات جديدة عن طريق الجواهر التي يتم شراؤها بمقابل مادي والتي تعتبر أكثر الأمور المكلفة داخل فري فاير.

تحديث بعض الأسلحة وإضافة سلاح جديد يسمى ببندقية القنص العصرية، إضافة لوبي جديد داخل إعدادات اللعب Spike Punk، تفعيل وسائل داخل اللعبة لحماية العين بما تسمى بوسيلة العين.

إضافة حيوانات كدرع حماية جديدة مثل حيوان النسر، تفعيل وضعيات لعب حديثة لأول مرة من أمثلتها Soul Reaper. مميزات أسلحة اللعبة تم تقوية سلاح AK وأصبح يمكن استخدامه في جميع الأماكن على عكس من قبل في أوضاع معينة فقط.

أصبح سلاح FAMAS متاح في التحديث الجديد مجاناً بدلاً من شرائه مقابل الجواهر ولا يقتصر على ذلك فقط بل ارتفعت سرعة السلاح بمعدل 10% أثناء التصوير حتى يستطيع اللاعب التحرك بسهولة دون أيّ عوائق.

تجديد جزيرة النسل الجديدة وإضافة بعض المميزات التي تجعلها مغرية للهبوط بها، إضافة بعض المصححات للتصويب بدقة وإتقان خاصة في اتجاهات الرأس والذي تم تحديده بمعدل 0.85 ثانية.

تزويد السرعة الخاصة بالطائرات الشراعية لسهولة تحرك اللاعب من موقع لآخر واختصار الوقت وهذه تعتبر في صالح اللاعب وكلما أرتفع اللاعب تزيد سرعتها.

تحسين جودة سلاح HUD داخل اللعبة.

إغلاق الوضع الخاص بالقتال عند بداية تسجيل فيديو.

يمكن للأصدقاء إرسال الدعوات داخل اللعبة وأثناء اللعب بمباشرة اللعب والانضمام إلى الفريق. إمكانية إصدار شهادة تأمينات للمنشأة .. تعرف على الخطوات بالتفصيل عمر شويل - جدة اهم مميزات التحديث الجديد لفري فاير 2021 وإضافات رائعة - ثقفني التخطي إلى المحتوى error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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