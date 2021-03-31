نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شحن شدات ببجي والحصول علي UC مجانا (ملف كامل) في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن شدات ببجي التي يبحث عنها الجميع، هناك عدد من النسخ المعدلة التي توفر بعض شدات ببجي، فهي تتوفر بطريقتين أحداهم قانونية تتيح عدد من الشدات، وطريقة أخري غير قانونية تتيح عدد كبير من الشدات، سنطرح في هذا المقال الطريقتين وكيفية استخدامها، ولكن الطريقة الغير قانونية يفضل تجربتها بحساب غير رسمي لحماية الحساب من الحظر.

طريقة شحن شدات ببجي مجانا

من الطبيعي أن يتم شراء شدات ببجي من أجل الحصول على الأسلحة وأزياء الحرب، والوصول للنجاح، ويتم الحصول علي تلك الأشياء بالحصول علي رصيد جوجل، ويتم ذلك عن طريق استخدام جوجل بلاي بشكل مجاني ويتم ذلك باستخدام تطبيق Google Opinion Rewards، ولكن هذا التطبيق متوقف في بعض الدول لذلك يجب التأكد إذا كان يعمل في دولتك أم لا، فهو يوفر إمكانية الإجابة علي العديد من التساؤلات، مع إمكانية طرح عدد من الاستبيانات في شكل مكافآت مادية، حيث أن تلك الأداة تمكن اللاعب من الحصول علي العملة بشكل مجاني وبطريقة شرعية، ويحصل اللاعب عل العملة بطريقة مباشرة، ولكي تمكن اللاعب من الحصول عي العملة، لابد أن يقوم اللاعب بالتسجيل بداخل اللعبة والإجابة عل الاستبيانات التي تطرح بذلك يتوفر له رصيد في جوجل بلاي، في حالة استخدام اللاعب لجهاز آيفون يتم من خلاله الحصول عل المكافآت مع شراء أرصدة من أب استور.

يمكن أن يتم الحصول على شدات ببجي باستخدام تطبيق PollPay وهو من أفضل التطبيقات فقد حاز هل عمليات تحميل وصلت مليون، وحاز على تقييم عالي من قبل المقيمين وصل تقييمه من قبل 86 ألف مقيم ليحصل على 4.5 نجوم، يتميز التطبيق بتقديمه العديد من المهام للاعبين، وعدد من الاستطلاعات التي يقوم اللاعبين بالإجابة عليها من أجل الحصول عل المكافآت، ومن عيوبه أن اللاعبين لا يستطيعون سحب المكافآت إلا عن طريق أموال Paypal، ليتم بعدها شراء شدات ببجي، عند تنزيل التطبيق يتعين الانتظار لبعض من الوقت لكسب المال ولشحن الحساب بطريقة قانونية.

شدات PUBG مجانا الموسم 15 و 16

عملية تنزيل ببجي للهاتف توفر للمستخدم الحصول على عدد كبير من الشدات الغير محدودة، مع تنزيل العديد من المميزات التي تفوق اللاعب على باقي اللاعبين وعلى الرغم من كونها طريقة لعب غير صحيحة ولكنها شائعة بين عدد كبير من اللاعبين، ويفضل عند تجريب تلك الطريقة من ببجي الغير قانونية يجب استخدام حساب مزيف حتى لا يتم إغلاق الحساب، ويتم تقديم عدد لا نهائي من الشدات مجانا، توفر تلك النسخة شراء عدد كبير من الجلود ومستحضرات التجميل التي يريد اللاعب الحصول عليها، مع تمكين اللاعب شراء أعداد لا نهائية من UC ليتم عن طريقها حصول اللاعب على كل ما يرغب فيه من الأسلحة والجلود والأزياء التي تستخدم في اللعبة.

وتتيح للاعب الحصول على BP وهي نقاط تتعلق بالمعركة، حيث يحصل عليها اللاعب في نهاية المباراة، ويحصل عل مقدار يتناسب مع أداءه في المباراة التي يخوضها، فتزداد قيمة العملة التي يحصل عليها اللاعب في حالة زيادة عمليات القتل في المباراة، وتزداد أيضا مع زيادة مدة بقاء اللاعب في اللعبة ومع زيادة تقدم اللاعب على عدوه وإلحاق الضرر به، وتساعد العملة اللاعب على شراء مستحضرات التجميل والجلود والأسلحة مع مساعدته على تحسين مظهره من حيث لون شعره والأزياء التي يرتديها، ويستطيع اللاعب الحصول على كل الأزياء التي توجد ومطلقة في الموسم الـ 15 و 16 من اللعبة ويتم الحصول عليها مفتوحة المصدر.

شحن شدات ببجى الموسم 17

يتم شحن شدات ببجي بشكل مجاني للموسم الـ 17 في البداية لابد أن يتم تحديث اللعبة، مع تحويل uc عن طريق استخدام id سواء كان النوع المدفوع أو المجاني بحيث يتم شحن الحساب بطرق الدفع المتاحة المجانية أو المدفوعة حيث أن شدات ببجي هي واحدة من العمليات الافتراضية التي تتم ورمزها uc حيث يتمكن اللاعبين من الوصول للعديد من المميزات في اللعبة باستخدامها

طريقة الحصول على uc مجاني

هناك عدد من التطبيقات التي ظهرت في الآونة الخيرة بحيث يتمكن المستخدم من إعادة شحن شدات ببجي عن طريقها، ويتم الحصول على الشدات تسجيل الدخول للحساب الشخصي الخاص بجوجل، عند تحميل التطبيق يتمكن المستخدم من الحصول عل رصيد البايبال، مع تقديم عدد من العروض المختلفة والمتنوعة للمستخدمين، بحيث يستطيع اللاعب الحصول على النقاط عن طريق تلك العروض، تضم تلك العروض ما يلي:

يقدم العرض الأول 20 نقطة يوميا بمجرد أن يقوم المستخدم بالضغط عليه يوميا.

يتم الحصول على النقاط بقيام المستخدم بمشاهدة الفيديوهات الإعلانية التي تعرض بحيث كلما شاهدت الإعلانات كلما جمعت نقاط.

العرض الثالث يقدم الحصول على الشدات بقيام اللاعب بتحميل التطبيقات والألعاب التي تخص اللعبة، فعند القيام بتحميل أي تطبيق على الهاتف يتمكن المستخدم من الحصول على عدد من النقاط.