أحدث تردد لقناة طيور الجنة بيبي 2021 الجديد على سهيل سات لمتابعة أجدد أغاني رمضان

نتابع معكم أحدث تردد لقناة طيور الجنة الجديد لعام 2021 عبر موقعنا ثقفني، حيث انطلقت قناة طيور الجنة للمرة الأولى فى عام 2008 لتحدث ضجة كبيرة فى عالم قنوات الأطفال ومع مرور الوقت تصبح القناة الأولى والخيار الأول والأفضل دائماً لدي الصغار ولدى أولياء الأمور، نظراً للمحتوى الشيق الذي تقدمه القناة عبر الثلاثة عشر سنة الماضية، فهى تقديم محتوى فريد من نوعه لتستطيع الحفاظ على جمهورها العريق من كافة الدول العربية، ومن كافة المراحل العمرية المختلفة، تابعونا هذا المقال لنتعرف سوياً على أحدث تردد لقناة طيور الجنة، وأجدد ما يُعرض عبر شاشتها.

أحدث تردد لقناة طيور الجنة 2021

خلال الأشهر القليلة الماضية بدأت قناة طيور الجنة بالتوقف على قمر النايل سات وقمر العربسات، ومن هنا بدأت عمليات البحث عن تردد القناة الجديد فى الازدياد، ولكن سرعان ما أعلنت إدارة القناة عن إطلاقها لتردد جديد ولكن موجود عبر القمر الصناعي سهيل سات، ومن خلاله يمكن متابعة القناة بشكل واضح وبصوت وصورة أفضل من السابق، وليس هذا فقط بل تم دمج كلا من قناة طيور الجنة وقناة طيور بيبي ليكونوا فى قناة واحدة يُطلق عليها اسم طيور الجنة بيبي، ويمكن متابعتها من خلال التردد الذي سنوفره إليكم في التالي:

تردد قناة طيور الجنة: 11310.

القمر الصناعي: سهيل سات.

الاستقطاب: افقي.

معدل الترميز:27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3\4.



أهم ما يعرض عبر قناة طيور الجنة بيبي بعد الدمج

تقدم القناة إلى متابعها من كافة أنحاء العالم محتوى شيق للغاية، فتقدم إليهم مجموعة كبيرة من القصص الكرتونية والتي تجسدها الكثير من الشخصيات الكرتونية المعروفة فى القناة والمحببة كثيراً لدى الصغار مثل شخصية حميدو، وشخصية ليلي، وحجا، وشهاب، ليأخذوا منها الهدف والعبرة بشكل بسيط وسلس للغاية.

كما تقدم قناة طيور الجنة بيبي الكثير من الأغاني المرحة فى الكثير من الأوقات المختلفة، ففي فصل الشتاء تقدم الكثير من الأغاني بهذا الفصل، وفى شهر رمضان الكريم تقدم باقة متنوعة من أجمل الأغاني التي تحث فيها الأطفال على الصوم والصلاة وإقامة كافة العبادات وقراءة” القرآن الكريم”، وأيضا تعرض الكثير من البرامج والأغاني التعليمية.