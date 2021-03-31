شاومي تكشف عن Mi Mix Fold أول هاتف قابل للطي بسرعة فائقة

استمرارًا للناجحات المستمرة التي حققتها الشركة الصينية الرائدة في صناعة الهواتف الذكية، كشف شاومي رسميًا عن هاتفها الجديد القابل للطي Mi Mix Fold، حاملاً مع العديد من المواصفات التي تُلبي طموحات المستخدمين، فضلاً عن جذب قاعدة جديدة ونسب مبيعات كبيرة تحرك حالة الركود الذي يضرب قطاع المبيعات بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية الناشئة من انتشار وباء كورونا المستجد، فيحمل شاشة قوية كبيرة من الداخل وأصغر من الخارج من نوع أموليد على غرار سلسلة هواوي ميت إكس2 و Samsung Galaxy Z Fold، تبلغ دقتها 2480×1860 بمعدل قياس 8.01 إنش فائقة الجودة بمعدل تحديث 90 هيرتز.

مواصفات شاومي Mi Mix Fold

ونستطيع أن نُجمل لكم أبرز المواصفات التي يحملها هاتف شاومي Mi Mix Fold في النقاط التالية:

يحتوي على مفصل بشكل حرف U خفيف الحركة لطي أكثر مرونة.

يملك 4 مكبرات صوت من نوعية Harman Kardon بانورامي ثلاثي الأبعاد.

يعمل على معالج Snapdragon 888.

يملك ذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجابايت أو 16 جيجابايت.

يملك ذاكرة تخزين 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت.

بطارية عملاقة تدوم طويلاً في الشحن

كما يملك الهاتف بطارية ضخمة بسعة 5020 ميلي أمبير تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 67 واط يمنح شحنًا كاملاً في 37 دقيقة، ويدوم بالشحن طويلاً، وسط توقعات بأن يكون متاح للبيع بالأسواق في منتصف أبريل على أقصى تقدير، ويملك أيضًا كافة المستشعرات الأساسية المتاحة مع جميع أنواع الهواتف الذكية الأخرى مثل البلوتوث وسماعات الأذن وغيرها.

كاميرات Mi Mix Fold

يحمل الهاتف الجديد مجموعة متنوعة من الكاميرات المميزات بالغة الدقة والتي تتيح وضعية التصوير السينمائي، مزودة بعدسة تليفوتوغرافي بدقة 8 ميجابكسل بقوة تقريب بصري، بجانب كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل مع مستشعر Samsung HMX وعدسة واسعة جدًا بدقة 13 ميجابكسل، بالإضافة إلى الكاميرا السيلفي الرائعة، كما يملك تشكيلة رائعة من الألوان الجذابة والشيقة التي تناسب مختلف الأذواق.

سعر مناسب للفئة الرائدة

1520 دولار أمريكي لنسخة 12/256 جيجابايت 1675 دولار أمريكي لنسخة 12/512 جيجابايت. 1978 دولار أمريكي للنسخة المصنوعة من السيراميك سعة 16/512 جيجابايت. 1246 يورو للنسخة الصينية