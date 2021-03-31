اعرف تردد أون تايم سبورت الأرضي On Time Sport الجديد 2021

تردد أون تايم سبورت الأرضي، يبحث الكثير من عشاق الرياضة عن تردد قناة On Time Sport عبر الأثير الأرضي، وذلك لمشاهدة أقوى المباريات، حيث تمتلك القناة بث المباريات المشفرة، والتي تقام على أرض مصر مجاناً، لذلك يبحث عن استقبال القناة الكثيرين من عشاق الساحرة المستديرة، وفي هذا المقال نقدم لمتابعي موقع ثقفني، أحدث تردد للقناة حتى يستمتعوا بمشاهدة المباريات بشكل مجاني، والتي لا تبث إلا على قناة بي إن سبورتس، بموجب حقوق حصريه تمتلكها القناة القطرية، إلا أنه يحق للبلد التي تقام على أرضها المباراة أن تبث المباراة عبر ترددها الأرضي.

تردد أون تايم سبورت الأرضي الجديد 2021

تعتبر قناة On Time Sport من القنوات الرياضية الرائدة في مجال الإعلام الرياضي، لذلك يبحث عن تثبيت ترددها الكثير، فهي تمتلك العديد من الحقوق الحصرية، التي لا يمتلكها غيرها، مثل حقوق بث مباريات المصري الممتاز، كما أنها تمتلك نقل مباريات بطولة أفريقيا أبطال الدوري، والتي تقام على أرض مصر بشكل قانوني.

استقبل تردد قناة أون تايم سبورت الأرضي 2021

يمكن لكل عشاق الرياضة، أن يستقبلوا القناة عبر التردد التالي.

القمر النايل سات التردد 10853 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 نبذه عن القناة قناة أون تايم سبورتس، هي مجموعة قنوات مصرية رياضية، يشاهد المواطن المصري والعربي من خلالها المباريات الحصرية، وكانت تسمى أون سبورت، قبل أن يتم تغيير أسمها إلى أون تايم سبورت وذلك في عام 2020، والغرض من هذا الدمج كان تقديم محتوى أفضل ومتطور عبر الشاشات الرياضية المصرية، والاستحواذ على المشاهد المصري الذي يعشق الرياضة بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة، لذلك تعمل القناة على مدار 24 ساعة متواصلة، وتمتلك شبكة مراسلين على مستوى عالي من الكفاءة والمهنية، تجوب كل الملاعب الرياضية لتغطية الحدث لحظة حدوثه.