أسرار واتساب 2021 وكيفية قراءة الرسائل المحذوفة ورؤية حالات الأصدقاء دون كشف هويتك

أسرار واتساب 2021 وكيفية قراءة الرسائل المحذوفة ورؤية حالات الأصدقاء بدون كشف هويتك، حديثنا اليوم عن أسرار تطبيق واتساب للتواصل الاجتماعي والتي لا يعرفها الكثيرين من مستخدميه، حيث أن مطوري واتساب دائماً ما يقومون بعمل تحديثات لتسهيل استخدام مزيد من الخدمات، ولكن يحتاج المستخدمين إلى معرفة تلك الاختصارات والخدع في واتساب للتمتع بكثير من المزايا، ومنها على سبيل المثال قراءة الرسائل المحذوفة أو رؤية حالات أصدقائك على WhatsApp بدون علمهم أو كشف هويتك، تغيير خط الكتابة في واتساب، والعديد من الأسرار التي يحتاج إلى معرفتها مُستخدمي تطبيق واتساب.

كيفية قراءة الرسائل المحذوفة في تطبيق واتساب

إذا قام أحد أصدقائك في واتس آب بإرسال رسالة لك ثم قام بحذفها قبل أن تقرأها، في هذه الحالة يمكنك قراءة تلك الرسالة إذا رغبت في ذلك، وتستطيع ذلك بسهولة من خلال تطبيق Notification on history المخصص لتفعيل تلك الميزة، وفور فتح التطبيق ستجد جميع الرسائل المحذوفة من WhatsApp في كافة المحادثات سواء من جهتك أو من جهة الشخص الآخر ، أما إذا كنت ترغب في عدم معرفة أصدقائك بتلقيك رسائلهم فيمكنك قراءة الرسائل بدون معرفة صديقك انك قمت بقراءتها، فقط قم بالدخول إلى قائمة الإعدادات من داخل تطبيق واتساب ثم اضغط على الإعدادات واختار الحساب، بعدها قم باختيار الخصوصية والضغط على مؤشرات قراءة الرسائل لإيقاف تفعيلها، والمؤشرات باختصار هي ظهور علامة رؤية الرسائل أي علامة صح الزرقاء.

أسرار تحديثات تطبيق واتساب 2021

يمكنك أيضا معرفة الشخص قارئ رسالتك في مجموعات واتساب، فإذا كنت في مجموعة دردشة داخل الواتساب وتريد معرفة من قام برؤية رسالتك المُرسلة في مجموعة الدردشة، كل ما عليك هو الضغط ضغطة مُطولة على الرسالة ثم الضغط على الثلاثة نقاط المتتالية في أعلى يسار الشاشة،بعد ذلك اضغط علي كلمة معلومات وسترى على الفور الأشخاص الذين قاموا برؤية رسالتك المُرسلة مع وقت الإرسال، بالاضافة أيضا إلى الأشخاص الذين قاموا باستلامها ولكن لم يقوموا برؤيتها.

تغيير خط الكتابة في واتساب

لكي تتمكن من زيادة عرض وشكل الكتابة على WhatsApp يتم الدخول إلى التطبيق وفتح محادثة، على سبيل المثال إذا أردت إرسال جملة ( كل عام وأنتم بخير ) يتم كتابة *كل عام وأنتم بخير* لتظهر الجملة بخط عريض، أما لتحويل الخط إلى المائل على سبيل المثال إذا أردت إرسال جملة ( اللهم بلغنا رمضان ) يتم كتابة _اللهم بلغنا رمضان_، أما إذا أردت كتابة خط عريض ومائل يتم كتابتها كالتالي _*تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال*_، سيظهر الخط مائل وعريض على الفور ف محادثاتك من أصدقائك على تطبيق واتساب.