ثبت ترددات قنوات أون تايم سبورتس OnTime Sports على النايل سات بجودة عالية HD لمتابعة أهم الأحداث الرياضية

تعد ترددات قنوات أون تايم سبورتس OnTime Sports من أهم الترددات الرياضية وأكثرها بحثاً عبر محرك جوجل، حيث أصبحت تحصل على نسب مشاهدات عالية منذ أن تم تطوير القناة في مارس 2020م واستبدالها من اسمها القديم On Sport إلى قناة أون تايم سبورت الحالية وبدأت في تقديم محتوى ترفيهي قوي مثير حول عالم الرياضية سواء الساحرة المستديرة كرة القدم أو الألعاب الآخرى الفردية والجماعية، ثم استكملت سلسلة التطوير إلى أن تم إنشاء باقة خاصة بها تتكون من أربع قنوات منهم واحدة أرضية، لذلك سوف نستعرض تردد قناة أون تايم سبورت 1- On Time Sport 1 على النايل سات، بالإضافة إلى الثلاث قنوات الآخرى.

ترددات قنوات أون تايم سبورتس OnTime Sports

تمتلك قناة اون تايم سبورت 1 حق بث العديد من المباريات الهامة وتغطية أقوى البطولات القوية، فهى تبث الدوري المصري الممتاز، وكأس السوبر المصري، وكأس مصر، وكافة المباريات الودية للمنتخب المصري، ومباريات الأندية لدوري أبطال أفريقيا، وكأس الاتحاد الأفريقي للأندية، ودوري السوبر لكرة السلة المصري، وكأس العالم لكرة اليد، ومباريات كرة اليد والطائرة، بالإضافة إلى تقديم برامج تحليلة لأشهر المذيعين واللاعبين السابقين مثل ستاد مصر، ملعب اون تايم، بي اون تايم، جمهور الثالثه، دقيقه 60.

تردد قناة أون تايم سبورت 1- On Time Sport 1

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10853

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

الدرجة 7.3 غرب

تردد قناة أون تايم سبورت 2- On Time Sport 2

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10853

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة أون تايم سبورت 3- On Time Sport 3

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12303

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة أون تايم سبورت الأرضي- On Time Sport

القمر الصناعي: نايل سات

التردد الأرضي (التماثلي): UHF9

التردد الأرضي (الرقمي): UHF32