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عمر شويل - جدة أحدث إصدارات شركة شاومي 2021 Black shark 4 و Black shark 4 pro، أعلنت شركة الهواتف الذكية شاومي يوم الثلاثاء الموافق 23 مارس 2021 عن إصدارها لأحدث سلسلة من هواتف الألعاب الذكية ذات الإمكانيات الخارقة Black shark 4 و Black shark 4 pro، ويتميز هذا الإصدار الجديد من الهواتف بالإشتراك في الكثير من المميزات الخارقة والمميزة الخاصة بالألعاب مع وجود القليل من الاختلافات في الكاميرا والمعالج، ورغم ذلك فإن هذا الإصدار الجديد من الهواتف الذكية يعتبر من أفضل هواتف الألعاب على الإطلاق.

أهم خصائص هواتف Black shark 4 و Black shark 4 pro والتي أعلنت عنها شركة شاومي

يتميز إصدار الهواتف الجديد Black shark 4 و Black shark 4 pro بإمكانياته المميزة التي جعلته يتصدر قوائم هواتف الألعاب، و نوضح في هذا المقال مميزات وخصائص هذا الإصدار من الهواتف.

المعالج

يعمل الهاتف Black shark 4 بمعالج قوي ومميز وهو snapdragon 870 ، بينما يعمل Black shark 4 pro بمعالج snapdragon 888.

الشاشة

مقاس الشاشة 6.67 بوصة وبتصميم E4 AMOLED، وبمعدلات تحديث تبلغ 144 هرتز، و معدل أخذ العينات التي تعمل باللمس بقدرة 720 هرتز، وفيما يخص الرياضات الإلكترونية فقد تزودت شاشات هواتف Black shark 4 و Black shark 4 pro بأصابع خاصة باللاعبين الأكثر تخصصًا.

البطارية

تتميز هواتف Black shark 4 و Black shark 4 pro ببطارية ذات سعة كبيرة حوالي 4500 ميللي أمبير، وتأتي البطارية بقدرة 120 وات لكي يتمكن المستخدم من الشحن السريع للمواطنين، كما تبين من العرض التوضيحي الذي قامت به شركة شاومي أنه تم شحن الهاتف من 0 إلى 100% في خلال 14 دقيقة و50 ثانية فقط ويتميز هاتف Black shark 4 pro بأنه يعزز أداء بعض التطبيقات حيث أنه يأتي مع ميزة Xiaomi RAMDISK التي تستخدم ذاكرة التخزين العشوائية كتخزين القرص.

الكاميرا

يأتي هاتف Black shark 4 بكاميرا رئيسية ذات دقة 48 ميجا بكسل مع عدسة عريضة بدقة 8 ميجا بكسل ومستشعر إضافي بدقة 5 ميجا بكسل، وكاميرا أمامية بدقة 20 ميجا بكسل، بينما يتميز هاتف Black shark 4 pro بكاميرا رئيسية بدقة 64 ميجا بكسل مع عدسة عريضة بدقة 8 ميجا بكسل ومستشعر إضافي بدقة 5 ميجا بكسل.

السعر والألوان

يتوافر هاتف Black shark 4 بثلاثة ألوان جذابة الأسود العديد والفضي والأسود السحري، وتتفاوت أسعاره حسب مواصفاته، حيث تأتي النسخة ذات الذاكرة 6/128 جيجابايت بسعر 383 دولار، والنسخة 8/128 جيجابايت بسعر 415 دولار، والنسخة 12/128 جيجابايت بسعر 460 دولار، والنسخة 12/256 جيجابايت بسعر 505 دولار، بينما يأتي هاتف Black shark 4 pro بنسخة ذاكرة 8/256 جيجابايت بسعر 615 دولار، والنسخة 12/256 جيجابايت بسعر 690 جيجابايت، والنسخة 16/512 جيجابايت بسعر 815 دولار.

أحدث إصدارات شركة شاومي 2021 Black shark 4 و Black shark 4 pro

وحيث أن Black shark 4 و Black shark 4 pro من أحدث هواتف الألعاب التي كشفت عنهم شركة شاومي في اخر إصدار لها في مارس 2021 ،فكان من الضروري أن تقوم الشركة بتوضيح جميع الفروق بين الهاتفين و قد اوضحت أن الهواتف Black shark 4 و Black shark 4 pro تشترك في العديد من المميزات مع وجود بعض الإختلافات الطفيفة التي سبق ذكرها في أداء الكاميرا والمعالج، ولكن رغم هذا الإختلاف فإن هذا الإصدار من الهواتف يعتبر من أفضل أنواع الأجهزة الخاصة بالألعاب على الإطلاق.