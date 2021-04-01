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عمر شويل - جدة تردد قناة إم بي سي 3 2021 لمتابعة أقوى أفلام الكرتون الترددات التي يبحث عنها قطاع كبير، بشكل خاص لأنها محببة ليس لدى الصغار فقط، ولكن حتى الكبار يستمتعون بمشاهدة محتواها، حيث أن مجموعة قنوات إم بي سي معروفة ومشهورة، ومن القنوات التي تقدم أفضل ما يهم المشاهد العربي.

تردد قناة إم بي سي 3 2021 لمتابعة أقوى أفلام الكرتون

يمكن استقبال قناة إم بي سي 3 على التردد الجديد 2021 وذلك على مختلف الأقمار الصناعية مثل عرب سات ونايل سات.

يمكن استقبال القناة من خلال البيانات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11559.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معامل الترميز: 27500.

الجودة: SD.

يمكن مشاهدة القناة كذلك على القمر الصناعي عرب سات وذلك من خلال البيانات التالية:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد 12284.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

يمكن أيضًا مشاهدة القناة على التردد الأخر لها على القمر عرب سات وهو:

التردد: 12399.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة HD.

برامج ومحتوى قناة ام بي سي 3

تقدم قناه إم بي سي 3 باقة متميزة من البرامج المتخصصة للأطفال والتي يشاهدها الأطفال والكبار ومن تلك البرامج ما يلي:

برنامج عيش سفاري.

برنامج سكر اكاديمي.

برنامج تسالي أحلى عالم.

برنامج بنات وبس.

برنامج تلسكوب.

برنامج فكرها صح.

برنامج لولي ليش.

برنامج ايش طابخين يا دانية.

برنامج فوازير رمضان.

برنامج خطوات ناعمة.

برنامج دانية على الهواء.

برنامج سوا في.

برنامج هاي تك.

برنامج هل تعلم.

برنامج فين هنروح.

برنامج مدن المملكة.

كما أن القناة تعرض مجموعة من البرامج التعليمية والثقافية والترفيهية ومن تلك البرامج:

برنامج دانية.

برنامج خربشات.

برنامج قولوا لي كيف.

برنامج مغامرات دورا.

برنامج الخروف شون.

برنامج المراهقة الآلية.

برنامج تسالي أحلى عالم.

برنامج مزرعة المشاغبين.

برنامج باك مان ومغامرات الأشباح.

برنامج سبونج بوب سكوير بانتس.

أما عن مسلسلات القناة فأنها تقدم مجموعة متميزة من المسلسلات الكرتونية التي يعشقها الأطفال ومن هذه المسلسلات:

مسلسل أسماك الفقاعات.

مسلسل أبطال كرة السلة.

مسلسل سبايدر مان الأقوى.

مسلسل دوريات المخالب.

مسلسل دريم ستريت.

مسلسل نايت.

مسلسل روبزر وبيت.

مسلسل رجال اكاديمي.

مسلسل تشاك اند فريندز.

مسلسل شمر اند شاين.