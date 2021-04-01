مواصفات وسعر Realme 8 Pro في السعودية ومصر والدول العربية

قامت شركة ريلمي بالإعلان عن هاتفها الأحدث Realme 8 Pro الذي يأتي بتصميم رائع ومميز وشاشة من نوع Super AMOLED بتردد 60 هرتز، ويأتي الجوال بكاميرات غاية في الروعة والدقة وتعطينا صور واضحة جداً لأن دقة الكاميرا الخلفية كبيرة جداً 108 ميجا بكسل، ومستشعر الكاميرا يأتي من شركة سامسونج ويعتبر من أحسن المستشعرات في هذه الفئة السعرية، ويحتوي الجوال أيضاً على ذاكرة عشوائية وذاكرة داخلية كبيرة تسمح بتشغيل الألعاب والبرامج الكبيرة دون أن تتأثر سرعة الجوال، وتأمل الشركة أن يحقق الهاتف النجاح الذي حققه جوال Realme 7 Pro، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على مواصفات وسعر ريلمي 8 برو في السعودية ومصر والدول العربية.

مواصفات جوال Realme 8 Pro

يحتوي هاتف ريلمي 8 برو على العديد من المواصفات الرائعة والتي تجعل الجوال من أحسن الهواتف الذكية في هذه الفئة السعرية وهى كالتالي:-

أبعادالهاتف 160.6×73.9×8.1 ملم ويبلغ وزنه 176 جرام. الهاتف يدعم تشغيل شريحتي اتصال من نوع Nano Sim. يدعم الجوال تشغيل شبكات الاتصال من الجيل الثاني الـ 2G والثالث الـ 3G والرابع الـ 4G. الجوال مصنوع من خام البلاستيك اللامع كما هو معروف عن شركة ريلمي. ذاكرة الجوال الصلبة تأتي بسعة 128 جيجا بايت وهى من نوع UFS 2.1 وسعة الذاكرة العشوائية 6 جيجابايت، و 8 جيجا بايت وهى من نوع LPDDR4X . يدعم الموبايل توسيع مساحة الذاكرة الداخلية من خلال تركيب كارت ميموري من خلال منفذ منفصل. يحتوي الجوال على معالج قوي من شركة كوالكم وهو من نوع Snapdragon 720G ويعمل بتكنولوجيا 8 نانو، ويحتوي على معالج رسومي من نوع Adreno 618 وهو نفس معالج Realme 7 Pro. يأتي البلوتوث بإصدار 5.0 ويدعم خاصية الـ , LE وخاصية A2DP. يأتي بواي فاي بترددات a/b/g/n/ac ويدعم خاصيتي الـ Dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot. يدعم موبايل ريلمي 8 برو تحديد المناطق الجغرافي الـ GPS ويدعم نظم الملاحة المختلفة مثل الـ A-GPS, GLONASS, BDS. يحتوي الهاتف على مستشعر بصمة مدمج بالشاشة، وفتح الجوال من خلال الوجه عن طريق خاصية الـ Face Unlock. يدعم العديد من المستشعرات الأخرى مثل البوصلة، والتسارع والقرب، والجيرو سكوب الذي يستخدم في تشغيل نظارات الواقع الافتراضي الـ VR. يحتوي على منفذ 3.5 ملم الخاص بسماعات الأذن. يحتوي على منفذ USB وهو من النوع الأحدث الـ Type C ويدعم خاصية الـ OTG . بطارية الجوال سعتها 4500 مللي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقوة 50 واط بتقنية الـ SuperDart Charge. نظام تشغيل الجوال اندرويد 11 مع احتوائة على واجهة Realme الأحدث الـ Realme UI 2.0 . يأتي الجوال بألوان عديدة الأصفر والأسود والأزرق.

مواصفات شاشة ريلمي 8 برو

تحتوي شاشة جوال Realme 8 Pro على العديد من المواصفات الرائعة وهى كما يلي:-

تأتي الشاشة بالثقب وهى من نوع Super AMOLED.

مساحة الشاشة 6.4 بوصة بجودة الـ FHD+

دقة الشاشة 1080×2400 بكسل ومعدل كثافتها 409 بكسل لكل بوصة.

تدعم أبعاد العرض الجديد بنسبة 20:9 لعرض محتوى أكبر على الشاشة أثناء مشاهدة الفيديوهات.

تدعم الشاشة وضع الـ Dark Mode لتحويل النظام إلى اللون الأسود.

تدعم الشاشة خاصية الـ Always on display والتي تستخدم كبديل للمبة الاشعارات.

تحتل الواجهة الأمامية للشاشة نسبة 90.8% من واجهة الجوال.

مواصفات كاميرات Realme 8 Pro

يأتي جوال ريلمي 8 برو بخمسة كاميرات، كاميرا واحدة أمامية وأربعة كاميرات خلفية تعطينا صور وفيديوهات غاية في الدقة والروعة ومواصفاتهم كالآتي:-

دقة الكاميرا الأمامية 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة قطرها F/2.5 ومستشعر الكاميرا من نوع Sony IMX471. الكاميرا الخلفية للجوال رباعية تأتي العدسة الأولى بدقة 108 ميجا بكسل، وفتحة عدسة قطرها F/1.9 ومستشعر الكاميرا من نوع Samsung HM2 وتعتبر الكاميرا الأساسية للهاتف، والعدسة الثانية بدقة 8 ميجا بكسل، وفتحة عدسة قطرها F/2.3 وهي خاصة بالتصوير الواسع، والعدسة الثالثة تأتي بدقة 2 ميجا بكسل، وفتحة عدسة قطرها 2.4/F، وتستخدم في التصوير الماكرو، والعدسة الرابعة دقتها 2 ميجا بكسل، وفتحة عدسة قطرها F/2.4، وهي خاصة بالعزل والبور تريه. تحتوي على فلاش من نوع LED. يدعم الهاتف التصوير بجودة الـ 4K بدقة 2160 بكسل، ومعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية. يدعم الجوال التصوير بجودة الـ FHD، ودقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 و60 إطار لكل ثانية. يدعم الموبايل التصوير بجودة الـ HD، ودقة 720 بكسل، ومعدل التقاط صور 30 و60 إطار لكل ثانية. يدعم الجوال التصوير الـ Slow Motion بجودة الـ FHD، ودقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 120 و480 إطار لكل ثانية. الهاتف يدعم التصوير بجودة الـ HD، ودقة 720 بكسل، ومعدل التقاط 240 و960 إطار لكل ثانية.

سعر ريلمي 8 برو

سوف نتعرف على سعر Realme 8 Pro بالسعودية ومصر والدول العربية النسخة 128 جيجابايت ذاكرة داخلية، و6 جيجابايت ذاكرة عشوائية وهى كالآتي:-

سعر الجوال في السعودية 930 ريال سعودي.

سعر الهاتف في مصر 3910 جنيه مصري.

سعر الموبايل في العراق 362450 دينار عراقي.

سعر الجوال بالدولار الأمريكي 248 دولار أمريكي.

سعر الهاتف في الهند 17999 روبية.