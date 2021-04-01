تطلق شركة شاومى هاتف Xiaomi Mi 11 Ultra بمميزات مبهرة ستجعلك تغير هاتفك

أشهر من الشائعات والتكهنات، أصبح Xiaomi Mi 11 Ultra هنا. هذا هاتف فائق الجودة من شركة شاومي، من المرجح أن يكون منافسًا لجهاز Galaxy S21 Ultra من سامسونج أو iPhone 12 Pro Max من أبل. ولكن في حين أن هذه الهواتف تتمتع بميزات متطورة، فإن Mi 11 Ultra يحولها إلى 11؛ حيث يحتوي على شاشة صغيرة في الخلف، وأسرع شحن لاسلكي رأيناه على الهاتف، وزوم كاميرا 120x.

Xiaomi Mi 11 Ultra مواصفات

يمكنك التعرف أيضا على سعر وعيوب ومميزات هاتف Xiaomi Mi 11 pro، حيث يمثل Mi 11 Ultra أحد أكثر الهواتف تميزًا التي رأيناها منذ فترة طويلة. سنكون على يقين من اختبار Mi 11 Ultra في أقرب وقت ممكن، ولكن حتى ذلك الحين، قمنا بإدراج جميع مواصفات وميزات الهاتف حتى تتمكن من التوصل إلى حكمك الخاص بشأن ما إذا كان ذلك مناسبًا لك أم لا.

تصميم وعرض الهاتف

هاتف Xiaomi Mi 11 Ultra يتمتع بعدة مميزات من أهمها:

شاشة AMOLED مقاس 6.81 بوصة بدقة 3200 × 1440، وسطوع 1700 شمعة كحد أقصى، ومعدل تحديث 120 هرتز، ومعدل إدخال يعمل باللمس 240 هرتز، ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 20: 9. يبدو أن الشاشة هي نفسها الموجودة في Mi 11، ولكن مع أقصى سطوع أعلى ومعدل إدخال أقل باللمس.

لكن انتظر- هناك شاشة ثانية في الخلف، بجانب نتوء الكاميرا الخلفية. هذه اللوحة الخلفية عبارة عن شاشة AMOLED مقاس 1.1 بوصة بدقة 126 × 294 وسطوع 450 شمعة في المتر المربع.

يتم استخدامه بشكل أساسي للإشعارات والتذكيرات عندما يكون الهاتف متجهًا لأسفل، ولكن يمكن استخدامه كمعين منظر للصور أيضًا، إذا كنت تريد استخدام الكاميرات الرئيسية لالتقاط صورة لنفسك.

الهاتف كبير جدًا، بأبعاد 164.3× 74.6× 8.38 ملم ويزن 234 جرامًا – الجزء الأكبر هو نتوء الكاميرا الخلفية، والذي يبرز الأحمال.

يتمتع الهاتف بحماية IP68 ويأتي بألوان سوداء أو بيضاء.

يوجد هنا منفذ USB-C ولكن لا يوجد مقبس سماعة رأس مقاس 3.5 مم، بالإضافة إلى مكبر IR الذي تمتلكه معظم هواتف Xiaomi

الكاميرا وعمر البطارية

إذا كنت أيضا مهتم بهواتف أيفون فأليك مقارنة سريعة عن هاتف iphone 12 pro و هاتف iphone 11 pro وتعرف على اهم المميزات والعيوب والسعر وأي منهما افضل لك، مع العلم أن هاتف شاومى منافس قومى في الساحة الآن ويوجد به مميزات اكثر من العيوب فتعرف الآن على الكاميرا وعمر البطارية لهذا الهاتف:

كاميرات بدقة 166 ميجابكسل هنا، على الرغم من أنه على عكس معظم هواتف Xiaomi المتميزة، لا توجد كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل هنا.

في الخلف، لدينا كاميرا رئيسية 50 ميجابكسل f/ 1.12، وكاميرا عريضة 48 ميجابكسل f/ 2.2 مع مجال رؤية 128 درجة، وكاميرا تليفوتوغرافي بدقة 48 ميجابكسل لتقريب رقمي 5x، وتقريب بصري 10x، وتقريب رقمي 120x.

هناك أيضًا كاميرا أمامية بدقة 20 ميجابكسل.

تقول شاومي أن هناك تسجيل فيديو بدقة 8K هنا على كل من العدسات الرئيسية والعدسات المقربة لذلك ربما يكون التصوير بالتقريب أمرًا مهمًا هنا.

تبلغ سعة البطارية 5000 مللي أمبير في الساعة، وهي كبيرة جدًا، ولكنها على الأرجح ضرورية لهذه الشاشة الضخمة عالية الدقة. يتم شحنه بسرعة 67 واط سلكيًا أو لاسلكيًا، وهذا هو أسرع مصدر طاقة لاسلكي رأيناه في هاتف ذكي، متغلبًا على القليل الذي لديه 50 واط.

يوجد أيضًا شحن لاسلكي عكسي بقوة 10 وات، لذا يمكنك استخدامها كقاعدة شحن لاسلكية لشحن الأجهزة الأخرى.

الأداء والبرمجيات

يستخدم Xiaomi Mi 11 Ultra مجموعة شرائح Qualcomm Snapdragon 888 عالية الطاقة بالإضافة إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

يحتوي الهاتف على مكبرات صوت مزدوجة تم ضبطها بواسطة Harman Kardon، مثل Mi 11، مما يجعله يبدو جيدًا للألعاب، وبث الموسيقى وتشغيلها بصوت عالٍ.

فيما يتعلق بالبرمجيات، تضع شاومي MIUI Android ‘fork’ فوق مخزون اندرويد، والذي يجلب بعض التغييرات في الوظائف إلى دليل التشغيل القياسي لنظام اندرويد.

سعر هاتف شاومى Mi 11 Ultra

هذا أيضًا هاتف 5G، لذا ستتمكن من الاتصال بشبكة بيانات الجيل التالي عندما يتم طرحها في المكان الذي تعيش فيه.

سعر نسخة 256 جيجابايت مع 12 رام حوالى 1400 دولار.

مما يعادل سعرة 22000 جنية مصري، 5255 ريال سعودي.