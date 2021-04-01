redmi note 10 تعرف على سعر ومواصفات الهاتف الجديد الآن في الأسواق

redmi note 10 تعرف علي الهاتف الجديد المطروح الآن بالأسواق ما هي المواصفات الخاصة بالهاتف وما هو السعر الذي تم طرح الهاتف به في كافة الأسواق والذي صرحت عنه الشركة المنتجة ريد مي نوت الهاتف ذات المواصفات القوية والذي يأتي الآن ضمن تكملة مسيرة نجاح تكملها الشركة المنتجة لهذه السلسلة من الهواتف الذكية ريد مي نوت 10 يأتي بمواصفات أعلي من النسخة السابقة له نوت 9 وذلك في التطوير الملحوظ والذي تم أنتاح الهاتف به وتم معالجة كافة العيوب التي كانت ظاهرة في النسخة السابقة نوت 9 لكن ريدمي نوت 10 يختلف تماماً عن النسخة السابقة وذلك لمواصفاته القوية وأن مواصفات ريدمي نوت 10 تم إضافة العديد من المواصفات الجديدة التي سنتعرف عليها في هذا المقال وأيضاً سنتعرف علي سعر ريدمي نوت 10 .



redmi note 10 وما هي المواصفات الخاصة بالهاتف الجديد المطروح بالأسواق

ريد مي نوت يدعم الخاصية الخاصة بالتحكم في كافة الأجهزة الكهربائية وهي خاصية IR BLASTER . ريد مي نوت 10 ويأتي بأبعاد مختلفة عن النسخة السابقة وهي أبعاد 160.46 * 74.5 * 8.3 ملم . ريدمي نوت 10 وتم تخفيف وزنه في نسخته الجديدة ليصبح الوزن الخاص به 178.8 جرام مما يجعله خفيفاً . مواصفات ريدمي نوت 10 يدعم جميع شبكات الاتصال من الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس . ريد مي نوت وتم تصنيع ظهر الهاتف من مادة البلاستيك القوية لكي ما يكون له القدرة علي التحمل للصدمات . ريد مي نوت 10 وبه خاصية جديدة وهي طرد أي بقعة ماء خفيفة وذلك من شهادة معتمدة IP53 . ريدمي نوت 10 تم تصنيع الشاشة الخاصة به من مادة SUPER AMOLED وعلي هيئة ثقب بشكل جذاب . مواصفات ريدمي نوت 10 تم تصنيع الهاتف بأكثر من أصدار لسعة التخزين لكي ما يتناسب مع المستخدمين . ريد مي نوت يأتي بإصدار 64GB مع 4GB ذاكرة عشوائية والنسخة الثانية 128GB مع 4GB ذاكرة عشوائية . ريد مي نوت 10 يأتي بنسخة ثالثة لمساحة التخزين بمقدار 128GB مع 6GB للذاكرة العشوائية للهاتف .

المواصفات الأخري المميزة لهاتف redmi note 10 الجديد بنسخه المختلفة ومواصفات قوية جداً

ريدمي نوت 10 والسماعات الخارجية الخاصة بالهاتف تدعم خاصية الأستيريو لتجربة صوت مميزة .

مواصفات ريدمي نوت 10 وترددات WIFI الخاصة بالهاتف بتقنية DUAL BAND HOT SPOT .

redmi note 10 يدعم خاصيتي GPS وخاصية BLOUTOTH وأصداره الجديد 5.0 وخاصية A2DP ، LE .

ريد مي نوت يأتي بدعم خاصية المستشعر الخاص بالبصمة ويأتي بالهاتف مدمج مع بزر الطاقة بالهاتف .

ريد مي نوت 10 تم تصنيعه وطرحه في الأسواق بألوان الأسود واللون الأبيض واللون الأخضر .

ريدمي نوت 10 يأتي الهاتف بنظام التشغيل الخاص به بتقنية أند رويد 11 وواجهة شاومي الحديثة .

المميزات الخاصة بالهاتف الجديد ريد مي نوت العديدة التي تم وضعها به

ريد مي نوت 10 يدعم الخاصية الخاصة بتصوير الفيديوهات . ريدمي نوت 10 يدعم فتحتين خاصتين بشريحة الاتصال مع CARD MEMORY . مواصفات ريدمي نوت 10 المميزة أداء قوي وذللك بفضل المعالج الحديث COALICOM . redmi note 10 يدعم الخاصية الخاصة بالشحن السريع وقوتها 33 وات ومرفق رأس شاحن معه . ريد مي نوت يحتوي علي بطارية كبيرة مما يجعله يصمد لوقت أكبر علي مدار اليوم بعكس النسخ السابقة .

ما هي الأسعار الخاصة بالهاتف الجديد بالنسخ المختلفة له الخاصة بمساحات التخزين

سعر ريدمي نوت 10 الخاص بنسخة التخزين 64GB مع 4GB رام بسعر 720 ريال سعودي .

سعر ريدمي نوت 10 الخاص بنسخة التخزين 128GB مع 4GB رام بسعر 785 ريال سعودي .

سعر ريدمي نوت 10 الخاص بنسخةالتخزين 128GB مع 6GB رام بسعر 857 ريال سعودي .

redmi note 10 وهذا ما كان يحتوي عليه المقال من مواصفات خاصة بالهاتف الجديد مع مختلف النسخ التي تم اصدار الهاتف بها والمساحات المختلفة الخاصة بالتخزين كما تم ذكر الأسعار الخاصة بكل نسخة من الهاتف الجديد داخل المملكة العربية السعودية .