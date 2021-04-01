نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار لعبة ببجي موبايل pubg mobile الخفية التي تساعدك علي الفوز بسهولة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسرار لعبة ببجي موبايل pubg mobile الخفية التي تساعدك علي الفوز بسهولة، حيث يبحث الكثيرون في لعبة ببجي موبايل الوصول إلي الأسلحة والمعدات التي تساهم في بقائهم علي قيد الحياة وتجعلهم دائما في المقدمة، والجميع يعلم أن الأسلحة والمعدات الحربية هي من العوامل الأساسية في فوز اللاعب بعملية القتال وربما يكون من ابرز أدوات التي يحتجاها اللاعبون في عملية القتال هي عبوات الطاقة والملابس التنكرية واسترجاع الدم، لذا نقدم لكم عبر فقرات هذا المقال اهم الأسرار الموجودة في لعبة ببجي موبايل والتي تمكنك من الفوز بكل سهولة ويسر كما نقدم لكم العديد من طرق الشحن المختلفة.

أسرار لعبة ببجي موبايل pubg mobile

استخدامك لبعض السيارات السريعة التي تنقلك من مكان إلي اخر قد يساهم في اتباع خريطتك في عملية القتال ولكن هنا ستجد انه من الواجب أن تعرف ما هي افضل السيارات التي يجب عليك اتباعها، لذا عليك باتباع السر الأول في التالي:

استخدم سيارة the dacia والتي تعد افضل واسرع السيارات علي وجه التحديد والتي تسير بسرعة تفوق 129 كليو متر في الساعة، وتتمكن من حمل فريق مكون من 4 أشخاص مرة واحدة، أما عن باقي السيارات فلا تتمكن من حمل اكثر من شخصين أو 3 علي اقصي تقدير.

عند عملية القفز من الطائرة للمائة لاعب تجد الجميع يبحث عن المعدات والأسلحة ولكن السر هنا في عملية القفز أو المناطق الأمنة safe zone لذا قم بالاطلاع علي السر الثاني.

لا تذهب أثناء الهبوط إلى منطقة safe zone.

قد تتمكن من تحميل لعبة ببجي موبايل من الموقع الرسمي أو من تطبيق متجر جوجل بلاي أو ابل أستور دون التعرف علي أهمية ضبط الإعدادات لذا قم بتنفيذ السر الثالث.

ضبط إعدادات لعبة ببجي لتناسب عملية القتال السريع واللعب الجماعي من اهم الأسرار التي عليك التعرف عليها.

شدات ببجي موبايل

يعد سر شحن الشدات في لعبة ببجي من اهم الأسرار التي قد لا يعرفها البعض فالطريق الأول الذي قد يعرفه الكثيرون هو الشحن عبر موقع midasbuy فهذا الطريق ميسر وليس به أي مشاكل في عمليات الشحن إذا كنت ترغب في الشحن بدفع الأموال، فلا يحتاج منك سوي الدخول إلي موقع ببجي midasbuy ثم من خلال الدخول إلي هذا الموقع عليك بتحديد بعض المعلومات مثل وسيلة الدفع والأيدي والدولة.



ولكنسر لعبة ببجي الجديد والذي بدا الكثيرون اللجوء إليه هو الشحن المجاني من الموقع الذي يعرض خدمات مقابل شحن موقع oonoo وبعد الدخول علي هذا الموقع يصبح أمر الشحن بسيط إذا قمت بالتسجيل والدخول واختيار افضل طريقة من الموقع للحصول علي نقاط وتبدلها إلى شحن شدات ببجي موبايل مجانا.

إلى هنا هد انتهينا من أسرار لعبة ببجي موبايل pubg mobile والتي ذكرنا فيها طريقة شحن مجانية لذا نرحب بجميع تعليقاتكم الايجابية التي تساعدنا دائما في تقديم المزيد من أسرار ببجي الجديدة.