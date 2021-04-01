استقطب تردد قناة مودي كيدز على النايل سات 2021 Moody Kids بجودة 480 SD

استحوذت قناة مودي كيدز Moody Kids على نسب مشاهدات عالية وإعجاب الكثير من صغار السن والأطفال منذ أن تم إطلاقها، حيث تعرض القناة محتوى ترفيهي جذاب وهائل يبث في نفوس الطفل الأخلاقيات الكريمة، كما أنها تهدف إلى نشر برامج قيمة تنقل إلى صغار السن والكبار العادات والتقاليد القيمة من خلال مخاطبة الأطفال بلغتهم السلسلة البسيطة، كما أنها تهدف إلى عرض البرامج التي توصل الأخلاقيات والعادات الحسنة إلى الأطفال، وتعلمهم المشاركة مع بعضهم البعض وبث روح التعاون السوي، كل ذلك ستجدونه عبر تردد قناة مودي كيدز على النايل سات 2021 بعد تثبيته.

تردد قناة مودي كيدز على النايل سات 2021

تهتم قناة مودي كيدز بعرض البرامج المسلية، بالإضافة إلى الفقرات التعليمية الفريدة التي يتعلمها منها الطفل القراءة والكتابة والحساب أيضاً وتنمية مهارات الذكاء وغيرها، وتستعرض أيضاً أغنيات وأناشيد جميلة مميزة ومنها أغنية الشمس السماء طالة، وأغنية الألوان، اغنية يا كتكوت يا صغير، وتعرض أيضاً فيلم السنافر، فيلم الاميرة والوحش، وفيلم سندريلا، وبرنامج فلة وجوجو وهو، وبرنامج الفواكه، وبرنامج أصدقاء مودي، وتقوم أيضاً ببث الأفلام الكرتونية الشهيرة مثل توم وجيري والعديد من الأفلام الكرتونية المسلية المميزة.

قناة مودي كيدز بث مباشر

أنشأت قناة Mody Kids صفحتها رسمية لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لتكون دائماً على تواصل مع محبيها ومتابعيها حول أقطار العالم العربي وتعرض عليهم مسابقات لمحبي التنافس والركض وراء النجاح والحماسة، كما أنها أنشأت قناة على موقع الفيديو الشهير يوتيوب لتعرض عليها محتوى القناة المحبب للأطفال، بالإضافة إلى إطلاق بث مباشر أيضاً ليتابعها مشاهديها من أي مكان وفي أي وقت.

تردد قناة مودي كيدز الجديد 2021

القمر التردد FEC/SR الجودة نايل سات 11603 (H) 27500 – 5/6 SD