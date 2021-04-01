ثبت على رسيفرك تردد قناة توم وجيري على النايل سات 2021 Tom and Jerry لمشاهدة مطاردات القط والفار

يعد تردد قناة توم وجيري على النايل سات 2021 من أكثر القنوات الفضائية المخصصة للأطفال بحثاً من قبل ملايين حول أقطار العالم العربي، حيث تعرض قناة Tom and Jerry مطاردات القط والفار الشيقة والممتعة التي يحبها الأطفال وصغار السن والكبار أيضاً والتي ظهرت منذ سنوات طويلة حينما كان مجرد رسومات كاريكاتير بداية من عام 1940 إلى أن تطورت إلى أفلام كرتونية قصيرة تعرض بشكل مستمر على شاشة التلفاز والمواقع الإلكترني واليوتيوب، ومن ثم تم إنتاجها في السينمات العالمية، ولذلك حصلت قناة Tom and Jerry نسب مشاهدات عالية تتخطى الملايين لأنها دخلت كافة المنازل في جميع أنحاء العالم سواء العالمي أو المحلي.

تردد قناة توم وجيري على النايل سات 2021

يُعرض على تردد قناة توم وجيري الجديد العديد من الأفلام الكرتونية بجانب مطاردات القط والفار، حيث تبث أفلام ديزني لاند، وأفلام بطوط، وتيمون وبومبا، وفيلم الأسد الملك، وأغاني الأطفال، اليس في بلاد العجائب، وأطلقت الإدارة أيضاً قناة على اليوتيوب لتطلق من خلالها بث مباشر لقناة توم وجيري على مدار اليوم 24 ساعة بدون إنقطاع أو تشويش إلى جميع أنحاء العالم.

تردد قناة توم وجيري 2021

القمر التردد FEC/SR الجودة نايل سات 11354 (V) 27500 – 3/4 SD

استقطاب تردد قناة القط والفار على الرسيفر

في البداية قم بالنقر على زر الإعدادات أو بالإنجليزية menu الموجود بالريموت الكنترول.

ثم انقر على خيار التركيب أو Installation.

وبعد ذلك اضغط على التثبيت اليدوي Manual installation.

ثم اختيار القمر الصناعي النايل سات.

ويأتي دور كتابة التردد، ومعدل الترميز، والاستقطاب، معامل تصحيح الخطأ كما هو مرفق بالأعلى.

النقر على موافق أو OK.

وأخر خطوة هى النقر على كلمة البحث أو حفظ أو باللغة الإنجليزية Save ليبدأ في الاستقصاء عن القناة وتثبيتها على جهاز الاستقبال (الرسيفر).