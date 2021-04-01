نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة لعب ببجي للمبتدئين وكيفية الحصول على أفضل 5 معدات إسعافات بلعبة PUBG في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة لعب ببجي يبحث عنها الكثيرين وبشكل خاص المبتدئين في هذه اللعبة، وذلك حيث ظهرت في الآونة الأخيرة وأصبحت معروفة بقوة في ساحة الألعاب المعروفة الخاصة بالهواتف الذكية، وكذلك ظهر منها إصدار مدفوع خاص بالاستخدام على أجهزة الكمبيوتر.

وتعد من أكثر الألعاب مبيعًا، ولكن انتشرت لعبة ببجي موبايل لدى الملايين من اللاعبين في العالم وبشكل خاص العالم العربي، وهناك الكثير من اللاعبين الجدد أو حتى الأشخاص الراغبين في لعب هذه اللعبة، ولذلك فأنهم يرغبون في معرفة الطريقة الصحيحة لممارسة لعبة ببجي ومعرفة المزيد عن أسرارها.

طريقة لعب ببجي

يجب معرفة أولًا ما هي لعبة ببجي والتي تعرف باسم بلاير انكنونز باتل جراوندز Player Unknown’s Battlegrounds أو معروفة اختصارًا باسم Pubg والذي يطلق عليها باللغة العربية ببجي أو باتل جراوند.

وهي لعبة من نمط باتل رويال الذي أصبح مشهورًا بشكل كبير. حيث أن اللعبة من ألعاب المعارك ذات المراحل المتعددة، والتي يشارك فيها لاعبون من دول العالم المختلفة وذلك من خلال الإنترنت.

حيث أنه في كل مباراة يكون هناك 100 لاعب يهبطون على الخريطة المملؤة بالأسلحة والأدوات المختلفة والمتنوعة.

ويتقاتلون معًا حتى يموت الجميع ولا يبقى ألا شخص واحد فقط أو فريق واحد، وذلك حسب نمط اللعبة سواء كان فريق جماعي أو فردي.

كيفية لعب ببجي بالخطوات

تبدأ المباراة من خلال تواجد اللاعبين على طائرة، ويتم رميهم نحو الخرائط وحاليًا يوجد 3 خرائط متاحة.

حيث يبدأ اللاعبون بجمع الأسلحة والعتاد والأدوات اللازمة والمفيدة لهم، ويتقاتلون مع بعضهم البعض.

ومع الوقت تظهر دائرة تبدأ بالتقلص وذلك مع موت المزيد من اللاعبين، حيث أن هذه الدائرة غايتها هي إبقاء تركيز اللاعبين المرتفع في منطقة اللعب من أجل أن يستمر القتال.

وعندما يبقى فريق واحد فقط أو لاعب واحد فقط فيكون هو الفائز ويحصل على المكافأة الخاصة به.

حيث أن الهدف الأساسي من نمط اللعبة هو البقاء حيًا حتى النهاية، وذلك لا يعني أن جميع اللاعبين يحلمون بهذا الهدف.

حيث أن هناك نسبة كبيرة منهم تبحث عن التمكن من الحصول على أكثر عدد مرات قتلهم للآخرين ضمن المباراة الواحدة بدلًا من أن يحرص على البقاء حيًا للنهاية.

حيث أن اللاعبين الذين يرغبون بالتسلية بمستوى الدرجة الأولى يميلون للقتال والهجوم بشكل أكثر، مع أن هذا يشكل الكثير من المخاطرات.

ولكنهم بالرغم من ذلك فأنهم يكتسبون خبرة كبيرة فى القتال، ويكون لديهم قدرة أكبر على الصمود حتى النهاية والفوز بعد ذلك مع الوقت.

أسلحة لعبة ببجي

لعبة ببجي بها تشكيلة متنوعة وكبيرة من الأسلحة، وهي أسلحة واقعية حيث أن عدد الأسلحة لا يتجاوز أكثر من 38 سلاحًا.

ويتم تقسيمها إلى أسلحة الفئات الأساسية، حيث أن هناك الأسلحة غير النارية اليدوية مثل الساطور.

كما أن هناك العديد من المسدسات والرشاشات الخفيفة وكذلك منها الهجومية والثقيلة وكذلك القناصات.

وأيا كان الأسلوب المفضل لدى اللاعب فهناك بالتأكيد أسلحة تتوافق مع هذا الأسلوب.

حيث أن الأسلحة موجودة بكميات كبيرة للغاية ومتفاوتة، ولكن بعضها أكثر انتشارًا من البعض الآخر.

كما أن البعض من تلك الأسلحة يكون متاح بشكل حصري خلال الصناديق التي تقوم الطائرة برميها عدة مرات خلال المباراة.

أما ملحقات أسلحة ببجي فهناك العديد من الأسلحة التي تتوفر في أماكن كثيرة ويمكن إضافة ملحقات لها، حيث أن هناك المناظير ومخازن خاصة بالرصاص وكذلك القبضات المتنوعة.

وكل نوع من تلك ملحقات لها خصائص متنوعة عن الأخرى، ولها فوائد في مجالات معينة وأضرار في مجالات أخرى.

افضل 5 معدات إسعافات بلعبة ببجي

من أجل التميز في اللعبة والفوز على الآخرين يجب أن يكون لديك حقيبة أدوات الشفاء الموجودة في لعبة ببجي، والتي يجب أن يكون بها أدوات شفاء متنوعة تساعد على أن يستعيد اللاعبين نقاط الحياة، كما أنها تتضمن أدوات تنشط وتساعد على تسريع الركض للاعب وتحسين تصويبه وأن يستعيد نقاط الحياة، وبالنسبة لأدوات الشفاء فهي تضم:

1- الضمادات

وهي أكثر انتشارًا من الفئات الأخرى، وتتوافر في العديد من الأماكن المختلفة.

2- العدة الطبية

هي أكثر ندرة ولكنها فى نفس ذات الوقت أكثر فاعلية من كافة تلك الأدوات، حيث أنه قد يلعب اللاعب أكثر من مباراة ولا يحصل عليها، لكن عندما يتم الاستحواذ عليها أو إذا وجدها فأنها تستعيد نقاط الحياة حتى 100 في المائة، ودون الأخذ بأي ضرر قد تعرض له اللاعب أثناء اللعبة.

3- مشروب الطاقة

وهو منتشر بشكل كبير في الخريطة وكثير من اللاعبين يفضلونه، حيث أنه يكون ذو حجم صغير ولا يشغل حيزًا كبيرًا في الحقيبة، ولكنه يعطي نشاط إضافي يصل حتى 40 في المائة.

4- مسكن الألم

هذا النوع أقل من مشروب الطاقة لدى اللاعبين تفضيلًا، وذلك بالرغم من أنه يعطي 60 في المائة من النشاط، ولكنه يأخذ من الحقيبة مساحة كبيرة نسبيًا، ولذلك هناك الكثير من اللاعبين يفضلون حمل مشروب الطاقة بعدد كبير بدلًا من حمل مسكن الألم.

5- حقن الأدرينالين

هذا النوع يضيف للاعب 100 في المائة من نسبة النشاط، وهو ذو تأثير أكبر بين كافة الأدوات، ولكنه قليل الانتشار في الخريطة، وكذلك يأخذ حيزًا كبيرًا في الحقيبة، ولكنه يكون ذو فائدة كبيرة في المراحل الأخيرة من المعركة.

إلى هنا وصلنا لختام طريقة لعب ببجي للمبتدئين نرجو أن نكون سردنا كيفية لعب ببجي بطريقة سهلة، وإذا رغبتم في معرفة المزيد نحن بانتظاركم من خلال ترك تعليق بما تودون معرفته،وسوف يرد عليكم الفريق المختص.