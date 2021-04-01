نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاتف redmi note 10 الجديد يغزو الأسواق بمواصفات كبرى وإمكانيات هائلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أطلقت شركة شاومي الرائدة في السوق المصري هاتف redmi note 10 وهو ضمن الهواتف المنتظرة والتي ترقبها العديد من محبي الإمكانيات المتطورة، وأعلنت الشركة عن هاتفها مع هواتف أخرى في مؤتمرها الأخير الذي أقامته في أحد الفنادق في القاهرة، بحضور المدير التنفيذي لشركة شاومي، علمًا بأنه تم إطلاق النسخة الجديدة من ريدمي نوت 10 في الخارج وقريبًا سيتم إطلاقها في السوق المصري لتغزو الأسواق، لما تقدمه من مواصفات قياسية متميزة ضمن هواتف الفئة الاقتصادية لأقوى قيمة مقابل أقل سعر.

هاتف redmi note 10

يأتي هاتف ريدمي الجديد بمواصفات قياسية كبرى، حيث أن وزن الهاتف 178.8 جرام، وخاماته الخارجية من البلاستيك البولي كاربونيت، وهو محمي ضد الماء والغبار، كما يدعم تركيب شريحتين إتصال، ويدعم الجيل الرابع، ويمكن تزويده بكارت ميموري بحجم 512 جيجا، بالإضافة إلى ذلك فأن الشاشة الخاصة بالهاتف تأتي من نوع Super AMOLED بحجم 6.43 بوصة بدقة 1080×2400 بيكسل وبجودة FHD+، وسطوع الشاشة يصل إلى 1100 شمعة، ويأتي السيلفي عبارة عن ثقب في المنتصف.

مميزات هاتف ريدمي نوت 10

يأتي هاتف هاتف redmi note 10 مزود بمعالج كوالكوم دراجون 678 ثماني النواة، مع دقة تصنيع للمعالج 11 نانو ميتر، ويحمل إصدار الاندرويد 11، وجاء الهاتف بمساحات مختلفة، وهي مساحة تخزين 64 جيجا، أو 128 جيجا وكلاهما برامات 4 جيجا، أو 128 جيجا مع رامات 6 جيجا، وراعت شركة شاومي في هاتفها محبي التصوير حيث زودت الهاتف بكاميرات قوية وجاءت كالتالي :

كاميرا سيلفي واحدة بدقة 13 ميجا بيكسل تدعم تصوير فيديوهات بجودة عالية.

كاميرا رباعية خلفية، الأساسية بدقة 48 ميجا بيكسل، بفتحة عدسة F/1.8 بمستشعر Sony IMX582.

الكاميرا الثانية بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي مخصصة للتصوير العريض.

وآخر كاميرتين بدقة 2 ميجا بيكسل.

سعر هاتف redmi note 10

تم تسعير هاتف شاومي ريدمي نوت 10 في مصر كالتالي :

النسخة 64 جيجا مع 4 جيجا رامات بسعر 2999 جنيه مصري.

النسخة 128 جيجا مع 4 جيجا رامات بسعر 3299 جنيه مصري.

النسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رامات بسعر 3599 جنيه مصري.

إمكانيات هاتف شاومي ريدمي 10

تم تزويد هاتف شاومي الجديد بمنفذ للسماعات ال 3.5 مللي، سماعات الهاتف الخارجية تأتي مزدوجة، وهو يأتي مزود بمستشعر الـIR Blaster، ويدعم الهاتف بصمة الإصبعة المتواجدة على زر الباور، مع بصمة الوجه، وتم تزويده ببطارية ليثيوم بوليمر بحجم 5000 مللي أمبير وتدعم الشحن السريع، بالإضافة إلى أنه يأتي بألوان مختلفة وهي الأبيض والأخضر والرمادي.