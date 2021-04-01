استقبل تردد قناة المجد للقرآن الكريم على النايل سات وعرب سات 2021 Al Majd Holy Quran بجودة SD

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يرتفع معدل البحث بشكل متزايد من الحين للآخر حول تردد قناة المجد للقرآن الكريم على النايل سات وعرب سات 2021 منذ أن تم إطلاق القناة في مطلع شهر رجب عام 1425 هجرياً والموافق ميلادياً اليوم السابع عشر من أغسطس عام 2004م، حيث كانت حينئذ مجرد بث تجريبي إلى أن تطورت إلى شكلها الحالي التي هى عليه، وتعد قناة المجد للقرآن الكريم من القنوات الدينية المميزة التي تبتكر في كتابة آيات الذكر الحكيم أثناء التلاوة لتجعل الورد الذي يقرأ صوت وصورة، كما أنها تعرض تلاوات لأشهر قراء العالم العربي ومن بينهم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ومحمد صديق المنشاوي والشيخ محمود خليل الحصري ومحمود علي البنا وغيرهم من أصحاب الحنجرة الذهبية.
تردد قناة المجد للقرآن الكريم على النايل سات وعرب سات 2021
تضم سلسلة قنوات المجد الفضائية خمسة عشر قناة مختلفة لكل منهم محتوى مختلف عن غيره، ومن أبرزهم قناة المجد الفضائية للقرآن الكريم التي سنستعرض ترددها خلال السطور اللاحقة، والتي تتميز كما ذكرنا بالعديد من التلاوات القرآنية المميزة لما يتجاوز الـ 150 قارئاً، كما أن القناة تترجم الآيات القرآنية للغة الإنجليزية والفرنسية أيضاً، وتبث محتواها على مدار اليوم دون إنقطاع أو تشويش، نظراً لمدى قوة إشارة القناة بعد أن يتم تثبيت ترددها على جهاز الاستقبال.
تردد قناة المجد للقرآن الكريم 2021 Al Majd Holy Quran
|القمر
|التردد
|FEC/SR
|الجودة
|نايل سات
|12054 (V)
|27500 – 5/6
|SD
|عرب سات
|12475 (V)
|27500 – 3/4
|SD
استقبال تردد قناة المجد للقرآن الكريم على الرسيفر
- قم بالنقر على الإعدادات أو menu.
- ثم اختر زر التركيب Installation.
- الدخول على التثبيت اليدوي أو باللغة الإنجليزية Manual installation.
- ثم اختر القمر الصناعي النايل سات.
- كتابة التردد المذكور سالفاً، وادخال الاستقطاب، معامل تصحيح الخطأ، ومعدل الترميز.
- النقر على كلمة البحث أو موافق أو OK.
- ثم الضغط على كلمة حفظ Save.
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