نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خرافي.. سعر ومواصفات هاتف Mi Mix Fold القابل للطي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تستمر هواتف شركة شاومي الصينية في تحقيق المزيد من النجاحات خلال السنوات الأخيرة، والتي دفعت الشركة إلى تحقيق مراتب متقدمة في قائمة شركات الهواتف الذكية الأكثر مبيعاً داخل الصين وعالمياً، وذلك نتيجة اتجاه الشركة إلى سياسات تسويقية وتسعيرية مميزة، فلا يمر أسبوع تقريباً حتى تطالعنا شركة شاومي عن إصدار هاتف جديد أو تطوير برامج وأنظمة تشغيل.

شاومي تعلن عن أول هاتف قابل للطي

أعلنت شركة Xiaomi عن أول هاتف ذكي لها من فئة الهواتف القابلة للطي، وقد أطلقت الشركة عليه اسم Mi Mix Fold، ووفق بعض التسريبات فإن تصميم الهاتف يشبه كثيراً تصميمات الهواتف الأخرى من نفس الفئة في الشركات المنافسة، وأبرزها هاتف سامسونج Galaxy Z Fold2 وهاتف شركة هواوي Mate X2.

ووفق تقارير منشورة على موقع Gsmarena العالمي فإن هاتف شاومي الجديد Mi Mix Fold منقسم إلى جزأين يربط بينهم مفصلة تأتي على شكل حرف U وهذا الأمر يقدم ميزة تنافسية كبيرة للهاتف الذكي، حيث يقل وزنه بنسبة تزيد عن 25% ويمكن طي وفرد شاشة الهاتف لمدة تصل إلى مليون مرة.

مواصفات هاتف شاومي Mi Mix Fold

بداية تأتي شاشة هاتف شاومي الجديد من نوع OLED بقياس 8.1 بوصة عند فرده، وتصل دقة تلك الشاشة 2480×1860 بكسل، وتوجد شاشة ثانية في حالة طي هاتف Mi Mix Fold بمقاس 6.52 بوصة، وتأتي هذه الشاشة بدقة تصل إلى 2520×840 بكسل.

يأتي الهاتف الجديد بمعالج من شركة سناب دراجون 888 ثماني النواة، مع خيارين من ذاكرة الوصول العشوائي 12 أو جيجا بايت، كذلك يقدم الهاتف خيارين من الذاكرة الداخلية 256 أو 512 جيجا بايت، ووفق إعلان شركة شاومي يتوفر الهاتف بالأسواق الصينية للحجز المسبق بداية من 16 أبريل الجاري، ويبلغ سعر أقل نسخه منه 1520 دولار أمريكي.