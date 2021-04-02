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عمر شويل - جدة مواصفات Xiaomi Poco X3 Pro لقد قامت شركة شاومي بالإعلان عن الهاتف الجديد والحديث لها الخاص بسلسلة Poco، وهذا الهاتف هو poco x3 pro ولقد أتى هذا الهاتف بمواصفات عالية للغاية، كما يتفوق على غيره من الهواتف الحديثة، ومن أهم مميزات الهاتف هو أن المعالج الخاص به من نوع جديد للغاية غير مسبوق بغيره من الهواتف الذكية، الشاشة الكبيرة تعد أيضاً أحد مزايا الهاتف.

مواصفات Xiaomi Poco X3 Pro

إن هاتف poco x3 pro يحتوي على معالج ثماني النواة، ومساحة التخزين الخاصة به تتراوح ما بين ١٢٨: ٢٥٦ جيجا بايت، وسرعة تتراوح ما بين ٦: ٨ جيجا رام.

ويحتوي الهاتف على ٤ كاميرات خلفية، وكاميرا واحدة أمامية، أما بالنسبة إلى شاشة الهاتف فحجمها ٦.٦٧ بوصة، وبدقة FHD ومزودة بثقب صغير، وبالنسبة لنظام التشغيل فهو Android 11، أما بالنسبة لقوة البطارية فهي ٥١٦٠ مللي أمبير.

مميزات poco x3 pro

إن هاتف poco x3 pro من الهواتف المميزة، والتي لها عدة مميزات لا توجد بغيرها من الهواتف، ومن ضمن المزايا المتعددة له التالي:

له سعر منافس للغاية.

يدعم التصوير 4K.

يملك صوت ستيريو لتستطيع أن تحصل على التجربة الصوتية الأفضل.

يعمل بأحدث نظام تشغيل، لهذا فإن فترة الضمان الخاصة به تصل إلى عامين.

يدعم منفذ 5 ملم، كما يدعم ID Blaster المعنى بالتحكم في أجهزة المنزل الكهربائية.

البطارية لها سعة كبيرة كما أنها تدعم الشاحن السريع، لهذا سوف تستطيع أن تشحن البطارية بأقل وقت.

المعالج يعتبر الأقوى من فئته.

الشاشة كبيرة تحتوي على ثقب من أجل تدعيم معدلات التردد الأعلى.

معدل تحديث الهاتف ممتاز للغاية.

يوجد على الشاشة طبقة تحميها من الخدش والكسر.

عيوب الهاتف

بالرغم من المزايا الموجودة في الهاتف، إلا أن له عيوب أيضاً يجب أن تتعرف عليها حتى تستطيع أن تعرف مدى ملائمته إليك أو عدم ملائمته إليك، وعيوب الهاتف تتلخص في التالي:

لا يوجد للهاتف سماعة أذن.

الكاميرات الخلفية تمتد إلى الخارج أي بارزة بشكل ملحوظ، لهذا من الأفضل أن تستخدم الجراب.

عبر هاتف poco x3 pro لن تستطيع أن تستخدم شريحتين وكارت ميموري.

سمك الهاتف كبير بجانب وزنه الكبير الذي يزن أكثر من ٢٠٠ جرام.

الكاميرا الخلفية الرئيسية ضعيفة وأقل جودة من Poco X3 NFC.

الكاميرا السيلفي ضعيفة الأداء.

جودة الشاشة مثل الموجودة في Poco X3 NFC.