نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطرق المختلفة التي يمكن من خلالها الدفع للبائع علي موقع eBay في المقال التالي

عمر شويل - جدة طاليوم، يعتبر موقع eBay أحد أكثر مواقع المزادات ربحًا المتوفرة على الإنترنت ، ومع ذلك فإن البيع على موقع eBay ليس بهذه السهولة ، وأول شيء يجب على البائع فعله هو إيجاد طرق لكيفية دفعه أو دفعها بمجرد بيع العنصر. وهكذا ، إليك الطرق المختلفة التي يمكن من خلالها الدفع للبائع:

1. باي بال

PayPal هي الطريقة الأكثر شيوعًا وملاءمة لإرسال الأموال واستلامها بناءً على معاملة eBay.

يتم إرسال مدفوعات العنصر المباع مباشرة إلى البائع عن طريق حساب مصرفي أو بطاقة ائتمان.

2. شيك شخصي أو شيك أمين الصندوق

قد يختار البائعون هذا النوع من الخيار ومع ذلك ، فإن عيب استخدام هذا النوع من طرق الدفع هو أنه لا يزال يتعين على البائع الانتظار لعدد من الأيام المصرفية قبل تصفية الشيك.

3. بطاقات الائتمان

يجب أن يكون لدى البائعين حساب تاجر حتى يتمكنوا من قبول المدفوعات من المشترين من خلال بطاقات الائتمان.

لا ينطبق هذا إلا إذا كان المشتري سيدفع مباشرة للبائع.

إذا كان المشتري لا يزال يريد استخدام بطاقة الائتمان ولكنه يريد معاملة أكثر أمانًا ، فقد يختار الدفع للبائع من خلال PayPal باستخدام بطاقة الائتمان.

4. التحويلات البنكية من بنك إلى بنك

في هذا النوع من الدفع ، يمكن الدفع للبائع من خلال معاملة من بنك إلى بنك.

سيقوم المشتري بتحويل الأموال من حسابه المصرفي إلى الحساب المصرفي للبائع.

5. الحوالات المالية / دفع العطاءات

هذه إحدى طرق الدفع الموصى بها من eBay حيث يعتبر هذا آمنًا لأن البائع أو المشتري يمكنه تعقب العنوان البريدي للشخص المعني.

6. الضمان

هذا مقترح بشدة لمعاملات العناصر ذات الأسعار المرتفعة حيث تضمن خدمة الضمان الحماية الكاملة أثناء عدم إغلاق المعاملة بعد.

من خلال هذه الخدمة ، يتعين على البائع انتظار التأكيد على استلام المشتري للمنتج قبل استلام الدفع.

ومع ذلك، يجب على البائعين والمشترين اتخاذ احتياطات إضافية عند التعامل مع خدمات الضمان.

هناك الكثير من خدمات الضمان المزيفة الكامنة على موقع eBay هذه الأيام.

من الأفضل التحقق مما إذا كانت خدمة الضمان قد تمت الموافقة عليها من قبل eBay.

8. النقد

قد يتلقى البائعون على موقع eBay المدفوعات نقدًا. ومع ذلك ، يعد هذا نشاطًا شديد الخطورة ولا يوفر حماية مضمونة.

8. التحويلات البنكية الفورية مثل Western Union و Money Grams

قد يختار البائعون هذا النوع من طرق الدفع، ولكن ، يجب أن يضعوا في اعتبارهم أن موقع eBay يعارض بشدة طريقة الدفع هذه وأن الإصرار على ذلك للمشتري قد يؤدي إلى تعليق الحساب أو إنهائه.