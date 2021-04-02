نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وسعر Xiaomi Poco X3 Pro-بوكو اكس 3 برو ومميزات وعيوب في المقال التالي

أعلنت شاومي عن هاتف Xiaomi Poco X3 Pro، عن هاتفها الجديد في يوم 20 مارس لعام 2021، ويأتي الهاتف بمواصفات ممتازة سنوضحها لكم، جاء هاتف بوكو اكس 3 برو بمعالج سناب دراجون 860 وشاشة قدرت ب 6.67 بوصة ونظام تشغيل أندرويد 11 وتأتي كاميرا الخلفية بدقة 48 ميجا بيكسل والكاميرا الأمامية بدقة 20 ميجا بيكسل كما نوفر لكم المميزات والعيوب والسعر في مصر والعراق والإمارات والسعودية والهند. مواصفات Xiaomi Poco X3 Pro إطار الهاتف من الألومنيوم ووظهر الهاتف بلاستيكي. وزن الهاتف 215 جرام بسمك 9.4 مللي متر. نظام التشغيل أندرويد 11 بواجهة تشغيل MUI 12. الشاشة بحجم 6.67 بوصة وبدقة 2400*1080 بيكسل مع 395 بيكسلات لكل بوصة والشاشة من نوع IPS LCD مع معدل تحديث 120 هرتز. المعالج من كوالكوم ومن نوع سناب دراجون 860 بدقة تصنيع 7 نانو متر. معالج الرسوميات Adreno 640. أما الذاكرة الداخلية بحجم 256 جيجا بايت. والذاكرة العشوائية ( الرام ) بحجم 8 جيجا بايت. الكاميرا الأمامية قدرت ب 20 ميجا بيكسل. الكاميرا الخلفية 4 كاميرات:

الأولى 48 ميجا بيكسل

الثانية 8 ميجا بيكسل

الثالثة والرابعة 2 ميجا بيكسل البطارية بحجم 5160 مللي أمبير بقوة شاحن سريع 33 واط. دعم الهاتف لشبكات الجيل الرابع. البصمة في الجنب عند زر التشغيل. الهاتف يدعم مستشعرات التقارب، التسارع، البوصلة. ألوان الهاتف أسود، أزرق، ذهبي. محتويات صندوق هاتف Xiaomi Poco X3 Pro الهاتف

كتالوج للتعريف بالهاتف

دبوس لإزالة الشرايح

كفر لتغطية الهاتف

شاحن

كابل شحن ونقل بيانات مميزات بوكو اكس 3 برو الإطار من الألومنيوم مع المقاومة من قطرات المياه والغبار. يدعم شريحتين، يدعم كارت ميموري ولكن مكان الشريحة الثانية. معالج جبار ليعطي أداء عالي وقومي سناب دراجون 860. ذاكرة عشوائية تقدر ب 8 جيجا بايت. تخزين كبير قدر ب 256 جيجا بايت. معدل 120 هرتز للشاشة. بطارية عالية مع دعم الشحن السريع. عيوب بوكو اكس 3 برو نفس التصميم القديم

عدم وجود منفذ مخصص للكارت الميموري

الشاشة بدقة 1080 فقط

الشاشة من نوع IPS LCD سعر موبايل بوكو اكس 3 برو في كل الدول السعر في مصر 4700 جنيه مصري. السعر في السعودية 1120 ريال سعودي. السعر في الإمارات 1095 درهم إماراتي. السعر في الهند 21559 روبية هندية. السعر في العراق 435399 دينار عراقي. السعر بالدولار 250 يورو ما يعادل 299 دولار امريكي. خطوات التقديم علي قرض 60 الف ريال من بنك التنمية الاجتماعية وشروط الموافقة علي القرض عمر شويل - جدة مواصفات وسعر Xiaomi Poco X3 Pro-بوكو اكس 3 برو ومميزات وعيوب - ثقفني التخطي إلى المحتوى error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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