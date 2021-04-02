عبر تردد قناة أبو ظبي الرياضية الأولي 2021 HD الناقل الرسمي لمباريات الدوري الإماراتي

تردد قناة أبو ظبي الرياضية الأولي من التردد الأعلى بحثاً خلال الساعات الأخيرة، بالتزامن مع موعد عرض مباريات الأسبوع الثالث والعشرين، من بطولة دوري الخليج العربي 2020-2021، وقد حازت على إعجاب عدد كبير من الجمهور العاشق لمباريات كرة القدم بالوطن العربي، بل حجزت مقعدها في الصفوف الأولي بين العديد من القنوات التي تقدم محتوي رياضي بمنطقة الشرق الأوسط، مثل قناة بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة، قناة السعودية الرياضية، قناة أون تايم سبورت، وقناة الكأس الرياضية، وتضم مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية عدد أربع قنوات مفتوحة، تبث محتواها مجاناً بدون اشتراك، على مدار الأربع والعشرين ساعة لتقديم محتوي رياضي متنوع ومتميز.

أحدث تردد لقناة أبو ظبي الرياضية HD 2021 على النايل سات

التردد :- 12091.

الاستقطاب : عمودي.

معامل الترميز :- 27500.

معادل تصحيح الخطأ :- 5/6.

أهم برامج قناة أبوظبي الرياضية

استوديو الدوري الإماراتي.

أبو ظبي اليوم.

جيم أوفر.

هيد كوتش.

مباريات اليوم على شاشة AD Sports

شباب الأهلي دبي ضد الفجيرة، الساعة 3,45 عصراً بتوقيت القاهرة على شاشة أبو ظبي 1.

حتا ضد الظفرة، الساعة 3,45 عصراً بتوقيت القاهرة على شاشة أبو ظبي 2.

العين ضد النصر، الساعة 6,15 مساءً بتوقيت القاهرة على شاشة أبو ظبي 1.

الوحدة ضد اتحاد كلباء، الساعة 6,15 مساءً بتوقيت القاهرة على شاشة أبو ظبي 2.

وتقوم قناة أبو ظبي 2 بنقل بطولة أبو ظبي جراند سلام للجوجيتسو، كأحد البطولات الهامة التي تقوم مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية بنقلها، ضمن دعمها للتجديد في عرض مختلف الرياضات.

قناة أبو ظبي الرياضية HD

تبث قناة أبو ظبي الرياضية بالتردد السابق بصيغة HD، وهي ضمن مجموعة قنوات رياضية إماراتية مجانية، تحمل نفس الاسم بتسلسل أرقام حتي 4، وهي تابعة لشركة أبو ظبي للإعلام، بدأت في عام 1969 لنقل أهم الفاعليات والأحداث الرياضية بمختلف الرياضات، وتعمل إدارتها دائماً على التحديد والتجديد من حيث الشكل والمضمون، لكي تكسب رضا متابعيها وتدخل كل بيت بالوطن العربي بل تتخطي الحدود العربية لتصل للعالمية، وتنوعت في المحتوي المعروض عبر شاشتها، فلم يقتصر الأمر على بطولات كرة القدم فقط، بل تبث بطولات لكرة اليد والسلة، ومسابقات السيارات العالمية، بالإضافة لمسابقات الخيول، وبطولات التنس، ومسابقات المصارعة وألعاب القوي.