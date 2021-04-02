نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حيل ذكية.. مشاهدة حالات واتساب دون علم الآخرين في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطبيق واتساب على مدار السنوات الماضية مستمر في تحقيق نجاحات كبيرة على المستوي التقني والجماهيري، حيث تحول WhatsApp إلى تطبيق المراسلة الفورية الأشهر عالمياً، وقد كشفت إحصائيات جديدة صادرة من قبل إدارة الشركة بالأرقام مدى هذا النجاح، حيث تجاوز عدد مستخدمي واتس آب الناشطين شهرياً إلى ما يزيد عن مليار مستخدم حول العالم، وهذا الرقم الكبير يرسل رسائل نصية ووسائط فيما بينهم يصل إلى 100 مليار رسالة في اليوم الواحد.

ما هي حالات واتساب

تعتبر ميزة حالات واتساب WhatsApp Status مشابهة كثيراً لبعض المزايا الأخرى المتوافرة في منصات التواصل الاجتماعي، فهي تشبه بصورة واحدة تقنيات القصص Stories المتوافرة في منصات انستقرام وفيسبوك، وعبر استخدام ميزة حالات واتساب يمكن لمستخدمي التطبيق نشر حالة يمكن لجميع جهات الاتصال لديك رؤيتها خلال مدة لا تزيد عن 24 ساعة فقط من تاريخ نشرها، وعندما يقوم أي شخص بمشاهدة حالتك المنشورة على واتس آب تظهر لك بيانات هذا الشخص مثل الاسم أو رقم الهاتف الخاص به.

حيل لمشاهدة حالات واتس آب الآخرين

كما تحدثنا سابقاً فبمجرد مشاهدتك لأحد حالات واتساب المنشورة تظهر بياناتك الشخصية لدى الطرف الآخر، وهو الأمر الذي يرغب الكثير من الأشخاص في تجنبه حتى لا يتعرضوا لأي مشاكل، ونتابع معكم الآن بعض الخطوات والحيل البسيطة لمشاهدة حالات واتس آب الآخرين دون علمهم.

1- حيلة تعطيل مؤشر القراءة

يتم هذا الأمر عبر تعطيل ميزة مؤشرات قراءة الرسائل، في البداية سوف تدخل إلى قائمة إعدادات واتساب عبر الضغط على الثلاث نقاط الموجودة أعلى يمين الشاشة، بعدها سوف تدخل إلى خيارات الحساب Account ومنها إلى تبويب الخصوصية Privacy، الخطوة الأخيرة سوف تقوم بتعطيل الزر المتواجد أمام خيار مؤشرات قراءة الرسائل Read Receipts.

لكن يجب علينا التنويه بضرورة الحذر جيداً عند تفعيل هذا الخيار، رغم الميزة الكبيرة الذي يتيحها لك تعطيل مؤشرات قراءة الرسائل وأبرزها مشاهدة حالات الواتس دون علم الآخرين وعدم علمهم بفتحك رسائلهم إلا أنها سوف تمنعك في المقابل بصورة نهائية من متابعة فتح وقراءة الرسائل التي قمت أنت بإرسالها لكافة الأشخاص أيضاً.

2- حيلة وضع الطائرة

حيلة آخرى لمشاهدة حالات واتس آب دون علم الطرف الآخر، ويتم هذا الأمر أثناء فتحك لتطبيق واتساب ثم اتجه إلى تبويب الحالة، بعد دخولك إليه اسحب شريط الإشعارات لأسفل ومن ثم اضغط على وضع الطائرة أو الطيران، سوف يقوم هاتفك الذكي بفصل الاتصال بالإنترنت، بعدها سوف تشاهد أي حالة واتس تريدها دون أن يعلم صاحبها بذلك الأمر.