تحذير من مخاطر النظام الغذائي غير المتوازن
حذرت خبيرة التغذية بوزارة الصحة الروسية بموسكو، أن النظام الغذائي غير المتوازن، يخفّض الاستجابة المناعية ومقاومة الجسم للأمراض.
وقالت الدكتورة أنتونينا ستارودوبوفا كبير خبراء التغذية بوزارة الصحة بموسكو، "نحذر من فقدان الوزن الحاد والشاذ. وليست هناك حاجة لتحديد الطعام واتباع الحميات الغذائية "العصرية" الجديدة، لكونها مضرة للجسم.
وأوضحت أن الحميات الغذائية غير المتوازنة، يمكن أن تسبب قبل كل شيء انخفاض الاستجابة المناعية للجسم ومقاومته للأمراض". بحسب روسيا اليوم.
واشارت الخبيرة إلى أن النظام الغذائي الصحي والنشاط البدني المعتدل، يساعدان على عودة وزن الجسم إلى حالته الطبيعية. ويعتبر تخفيض الوزن تدريجيا عندما يكون زائدا أو في حالة السمنة، أفضل بكثير للصحة.
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