الكشف عن المساعد الصوتي الجديد Car Thing من سبوتيفاي

كشفت تقارير عن جهاز السيارات الجديد Car Thing، من سبوتيفاي، وهو مشغل موسيقى داخل السيارة يتم التحكم به عن طريق الصوت.

وكانت الشركة السويدية لخدمات بث الموسيقى قد التزمت بإنشاء مساعدها الصوتي ”Car Thing“ منذ عام 2019، لتحسين تجربة الموسيقى والبودكاست، وبعد فترة صمت طويلة، ظهر Car Thing في ملف خاص بلجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC).

أيضا تتوافق صور هذا الملف مع ما عثر عليه أحد تقنيي موقع MacRumors من صور متعلقة به في كود تطبيق سبوتيفاي.

وتوضح الصور المنشورة تصميم جهاز السيارت الجديد Car Thing، حيث يأتي زر كبير على اليمين وشاشة ملونة وأربعة أزرار في الأعلى. وفي السابق، كانت سبوتيفاي قد أعلنت عن المنتج الأصلي رسميا في عام 2019 لكنه ظهر حينئذٍ بشاشة دائرية صغيرة بها عناصر تحكم متعددة على الجانب.

لكن يبدو أنه قد تم استبدال هذا الطراز بإصدار جديد ذي شاشة أكبر ومستطيلة الشكل، أقرب إلى الهاتف الذكي في التصميم.

يمكن للجهاز التواصل مع مستخدمي السيارة من خلال اتصال بلوتوث والحصول على الطاقة من خلال مقبس 12 فولت، بالإضافة إلى ذلك، يمكن توصيل ملحق Car Thing بلوحة القيادة أو موقع منفذ تكييف الهواء.