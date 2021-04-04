”هواوي” تكشف رسميا عن سوار Huawei Band 6 الجديد

أعلنت شركة هواوي الصينية، عن إصدارها الجديد من السوارات الذكية “ Huawei Band 6 ”، الذي ينطلق بمجموعة من التحسينات والمميزات الثورية.

وبحسب موقع ”غيسمارينا“، يأتي سوار Huawei Band 6 الجديد بشاشة AMOLED مقاس 1.47 بوصة و 194 × 368 بكسل، وتعد Band 6 أكبر من سابقتها Band 4 بـ 0.96 بوصة.

ويتميز تصميم سوار Huawei Band 6 بإطارات نحيفة للغاية ونسبة الشاشة إلى الجسم تبلغ 64 %. على عكس شاومي، لا تزال هواوي تستخدم شكلا مستطيلا أكثر تقليدية، بدلا من الشكل الدائري.

كما يأتي سوار Band 6 بوزن يبلغ 18 غراما، إذ يبلغ حجم هيكله 43 × 25.4 × 10.99 ملم، وله زر جانبي واحد كما يتميز السوار بمقاومة الماء حتى عمق 5 أمتار.

وتؤكد هواوي أن السوار الذكي يمكن أن يدعم المستخدم بعمر شحن يصل إلى أسبوعين من الاستخدام المنتظم أو 10 أيام من الاستخدام الكثيف ويتم الشحن مغناطيسيا، كما يمكن شحن السيارة لمدة 5 دقائق للحصول على عمر شحن يكفي لمدة يومين من التشغيل.

ومن حيث المستشعرات، سيوفر سوار Huawei Band 6 مراقبة مستمرة لنسبة الأكسجين في الدم، وهي الأولى من نوعها في الخط. أيضا، يدعم السوار تقنية TruSeen 4.0 لمراقبة معدل ضربات القلب، وتقنية TruSleep 2.0 لمراقبة النوم و TruRelax 2.0 لمراقبة الضغط. كما أنه يراقب صحة القلب ويفحص مخاطر انقطاع التنفس أثناء النوم.

وفيما يتعلق بتتبع النشاط، سيدعم Huawei Band 6 (96 نمطا) رياضيا مختلفا. كما تشمل الميزات الإضافية الأخرى على دعم NFC، التي تعمل على دعم المستخدم في تنبيهات ورسائل التذكير، مع دعم ضبط تنبيهات بوقت محدد للمهام المختلفة، وتدعم مسح QR، والتحكم في تشغيل الموسيقى، والتقاط الصور عند بعد.

وأخيرا، يتوافر Huawei Band 6 بثلاثة ألوان: الأحمر الشمسي، والأسود، والأخضر، ويتوافق السوار مع الهواتف التي تعمل بنظام Android 6.0 أو iOS 9.0 أو أحدث كما يدعم تقنية Bluetooth 5.0.

وقد تم إدراج Huawei Band 6 بالفعل على موقع هواوي ماليزيا وسيكون، متاحا للشراء بدءا من اليوم الأحد مقابل 219 ”رينغيت“ ماليزيا أو نحو 53 دولارا.