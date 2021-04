Wondershare Recoverit.. أداة استرجاع البيانات المفقودة الأكثر موثوقية

برز تطبيق Wondershare Recoverit كواحد من أكثر أدوات استعادة بيانات القرص الصلب موثوقية مع ميزاته المتقدمة، حتى أصبح Recoverit أحد أكثر أدوات استعادة القرص الصلب شيوعًا في الوقت الحاضر، نظرا لما يوفره من حلول شاملة لاستعادة البيانات المفقودة لكافة أنظمة تشغيل الكمبيوتر سواء ويندوز أو ماك.

تطبيقRecoverit يتمتع بأحد أعلى معدلات استرداد كامل البيانات المحذوفة والمفقودة، وتدعم نسخته التي تم إصدارها حديثًا فحصًا مجانيًا للقرص الصلب والذي من شأنه أن يتيح للمستخدمين استكشاف نتائجه القوية في استعادة البيانات المفقودة.

مميزات برنامج Recoverit لاستعادة البيانات المفقودة

استعادة القرص الصلب: يمكنه استعادة البيانات المفقودة في جميع السيناريوهات الممكنة من القرص الصلب لجهاز الكمبيوتر. يتضمن ذلك القرص الصلب الداخلي أو أي محرك أقراص ثابت خارجي متصل آخر من علامات تجارية مثل Seagate و Samsung و Sony و Lenovo.

جميع أنواع الوسائط مدعومة: يدعم Recoverit أيضا استرداد جميع أنواع ملفات الوسائط مثل استرداد صور الهاتف المحمول ومقاطع الفيديو والصوت والمستندات ورسائل البريد الإلكتروني.

توافق القرص الصلب: Recoverit متوافق تمامًا مع الأقراص الصلبة من مختلف الشركات المصنعة. كما أنه يدعم جميع أنظمة الملفات الرئيسية مثل FAT32 و exFAT و NTFS و HFS و APFS وما إلى ذلك.

خيار البحث والترشيح: على الواجهة الأصلية لبرنامج Recoverit، يمكن للمستخدمين البحث عن أي ملف عن طريق إدخال الكلمات الأساسية. هناك أيضًا جميع أنواع عوامل التصفية لفرز البيانات حسب تاريخها المعدل وحجمها ونوعها والمعلمات الأخرى.

مسح ومعاينة مجاني: بدون دفع أي شيء يمكن للمستخدمين الآن مسح المصدر المحدد بحرية وحتى معاينة النتائج على Recoverit.

استعادة ملفات word غير المحفوظة: يدعم أيضا البرنامج ضمن مميزاته المتعددة استعادة جميع أنواع ملفات سطح المكتب Office Files، مثل:DOC, DOCX, RTF, DOT, DOTX, DOTM, ODT, OTT, Word،XLS, XLSX, XLSB, XLT, XLTX, XLTM, XLSM, XML,CSV,TSV،PPT, PPTX, PPS, POT, PPSX, PPTM, PPSM, POTX, POTM, ODT،PDF, PDF/A, XPS ، EPUB, JIS, KEY, LOG, MPS, NUMBERS, ODS, ONE, PAGES, PPS, PS، Books, Project, Visio, and many more types and formats of documents.