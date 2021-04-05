سوني تكشف عن هاتفها الأنيق Sony Xperia 1 III رباعي الكاميرات

أيام قليلة تفصلنا عن موعد الإطلاق الرسمي لهاتف سوني الجديد Sony Xperia 1 III، وتحديدًا الرابع عشر من أبريل الجاري، حيث تستهدف عملاق الإلكترونيات الياباني من تحقيق نسب مبيعات كبيرة، من خلال هاتفها الأنيق الجديد من الفئة الرائدة، والذي وفقًا لبعض التقارير الأجنبية، فمن المتوقع أن يحمل معه العديد من المواصفات الخرافية والمميزة التي يبحث عنها الكثيرين، سواء من تشكيلة الكاميرات الرائعة فائقة الدقة، أو عبر الشاشة القوية التي يأتي بها، أو من خلال البطارية الضخمة التي يمتلكها.

شاشة وبطارية سوني Sony Xperia 1 III

كما أوضحنا يحمل هاتف سوني Sony Xperia 1 III الجديد العديد من المميزات الرائعة، فيأتي بشاشة من نوع أوليد OLED بقياس 6.5 إنشات وبدقة 4K القوية التي تدعم HDR و ألوان 10 بت، وهي مما لا شكل فيه شاشة رائعة حسب المواصفات العالمية، لاسيما وأن معدلات تحديثها تصل إلى 120 هرتز ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 21:9 بدقة عالية وألوان رائعة، أما الأهم فهي حجم وقوة البطارية التي يحملها والتي تأتي بسعة 5000 ميلي أمبير تدوم في الشحن طويلاً، فضلاً عن دعمها الشحن السريع بقوة 65 واط وفتحة SD.

كاميرات ومعالج هاتف سوني الجديد

كما يحمل هاتف سوني الرائد Xperia 1 III عدسة تكبير من نوع Periscope تبلغ قدرتها 5x أو 10x، أي تشكيل رباعية الكاميرات، تأتي الكاميرا الرئيسة منها ذات زاوية عريضة بدقة 64 ميجابكسل، يعزز قوتها مستشعر بزاوية عريضة للغاية بدقة 12 ميجابكسل، بخلاف كاميرات السيلفي التي تلاشت عيوب العديد من كاميرات الهواتف المنافسة في دقة التصوير السينمائي، بينما يعمل الجوال بمعالج Snapdragon 888 من كوالكوم.

ألوانه وسعره المتوقع

يحمل الهاتف ذاكرة وصول عشوائي بسعة 12/16 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256/512 جيجابايت، كما يحمل جميع المستشعرات الأساسية المدرجة بالعديد من الموبايلات الرائدة من منفذ لسماعة الرأس وبلوتوث وغيرها، ويأتي بتشكيلة رائعة من الألوان الجذابة التي تناسب مختلف الأذواق من أسود اللون الرئيسي المعتاد لهواتف سوني واللون الأزرق، وسط توقعات بأن يتخطى سعره حاجز الـ 800 دولار أمريكي وما يعادله من العملات الأخرى.