نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مميزات جديدة منتظرة من هواتف أندرويد 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة مميزات جديدة منتظرة من أندرويد، يمتلك فئة كبيرة من الأشخاص حول العالم هواتف أندرويد الذكية بمختلف أنواعها لما تملكه وتقدمه من مميزات رائعة للمستخدم كما أنه يتم توفير مجموعة جديدة من الخدمات والمميزات من فترة لأخرى مما يجعله واحد من أفضل الأنظمة الذكية حول العالم وفي الفترة الحالية تم الإعلان عن مجموعة جديدة من مميزات هواتف الأندرويد المرتقبة سيتم توفيرها قريبًا في العام الحالي 2021 من المنتظر أن تكون هذه التحديثات في الصيف فما هي تحديثات أندرويد الجديدة؟

ميزات جديدة في أنظمة أندرويد

أوضح الخبراء والباحثين في مجالات التقنية والتكنولوجية أن نظام أندرويد القديم سيأتي بالعديد من المزايا لجميع هواتف أندرويد التي تعمل بهذا النظام فمنها:

التحكم بالأيقونات

يتوفر أجهزة الأندرويد آلية معينة للتحكم في أيقونات الهاتف وفي الواجهة الرئيسية للهاتف ولكن من المميزات الجديدة من أندرويد أنه يوفر آلية حديثة للتحكم في تلك الأيقونات وسيوفر نظام تحريك الصورة بشكل تلقائي ومتوافق مع حركة وجه المستخدم في أثناء عرض الصورة.

خاصية اليد الواحدة أو One Handed mode

من المزايا التي يتناسب بشكل كبير من يستخدمون الهواتف ذات الحجم الكبير حيث سيتاح استخدامها من خلال خاصية اليد الواحدة بيد واحدة فقط بواسطة تصغير حجم الشاشة والتحكم بها بسهولة بيد واحدة فقط في الناحية المناسبة للمستخدم.

إمكانية تشغيل أكثر من تطبيق

وأيضًا من الميزات الرائعة والتي تسهل من استخدام التطبيقات هي ميزة تشغيل أكثر من تطبيق في وقت واحد على عكس ما هو موجود في معظم هواتف سامسونج وعدم القدرة على استخدام أكثر من تطبيق ومع تلك الميزة سيمكن تشغيل العديد من التطبيقات معًا ويمكن التحكم بها بسهولة وبحجمها.

النقر للتحكم بالجهاز

حيث يمكن من خلال تلك الميزة التحكم في الجهاز من خلال النقر من الخلف للجهاز للتحكم به وبالتطبيقات.

سهولة طلب النجدة

وسيتوفر خاصية هامة جدًا لمستخدمي هواتف أندرويد وهي طلب النجدة والطوارئ بسهولة عند الحاجة إليها.