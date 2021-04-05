خدع وأسرار لعبة ببجي 2021 الموسم 18 للجوال

لعبة ببجي ، تعتبر ببجي من أهم الإلعاب الإلكترونية الموجودة حتي الآن والتي انتشرت بشكل كبير خاصتا في هذه الآونة الأخيرة، وهذا نظرا للتشويق والإثارة والمغامرة الموجودة في لعبة pubg الشهيرة، ومن أهم المميزات الموجودة في اللعبة أنها تناسب جميع الفئات العمرية المختلفة، كما يمكن اللعب فيها فرديا أو جماعيا أون لاين مما يشعر اللاعبين بالواقعية إثناء اللعب مما يزيد استمتاعهم باللعب، وبعد نزول الموسم 18 يبحث جميع اللاعبين عن خدع وأسرار لعبة ببجي في الموسم 18 لتحقيق الفوز بسرعة والحصول على شدات ببجي بكل سهوله، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على أهم الخدع والأسرار الموجودة في ببجي كورية الموسم 18 التي ستدهشكم بالتأكيد، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

لعبة ببجي الموسم 18

لعبة ببجي هي عبارة عن خريطة تحتوي على مئة شخص، بعد ذلك يجب عليك تحديد المكان الذي ترغب بالهبوط فيه من الطائرة، ثم جمع الأسلحة والذخيرة وجمع الملابس والخوذات وأيضا جمع قمصان الحماية من الرصاص، بعد ذلك سوف تقابل عدد كبير من اللاعبين الآخرين المنافسين في لعبة ببجي كورية ومحاربتهم بكل قوة، ولكن أنتبه يجب أن يكون هدفك الأول والأخير هو البقاء على قيد الحياة لأطول فترة ممكنة في لعب ببجي ، ولا يكن هدفك هو قتل أكبر عدد من الأشخاص كما يفهم البعض من اللاعبين فهذا الاعتقاد هو خاطئ تماما، كما قلنا في السابق يجب أن يكون هدفك الأول والأخير هو البقاء على قيد الحياة لأطول فترة .

خدع وأسرار لبعة ببجي الموسم 18

من اهم الأسرار في ببجي كوريه لكي تفوز بسرعة هو وضع كل ما تحمله خلف ظهرك ولا تقوم بمسك أي سلاح إثناء قيامك بالجري لأنه يقلل من سرعتك إثناء الجري .

لكي تفوز بسرعة هو وضع كل ما تحمله خلف ظهرك ولا تقوم بمسك أي سلاح إثناء قيامك بالجري لأنه يقلل من سرعتك إثناء الجري . يجب عليك خلع حذائك لتقليل صوت حركتك إثناء الجري لكي لا يكتشفك العدو بسرعة .

لا تقم بلبس ملابس بيضاء، لكي يجب عليك ارتداء ملابس لونها قريب للون الأشجار لكي تختبئ فيها ولا تظهر للعدو .

أيضا من أهم أسرار لعبه ببجي الكوريه عند وجودك في أماكن مفتوحة يجب أن تترقب كل الأماكن المفتوحة حتي لا يتم اصطيادك من قبل العدو، ويتم ذلك عن طريق العين الموجودة على الشاشة والتي تمكنك رؤية كل الأشياء من حولك بدون تغيير مسارك .

عند وجودك في أماكن مفتوحة يجب أن تترقب كل الأماكن المفتوحة حتي لا يتم اصطيادك من قبل العدو، ويتم ذلك عن طريق العين الموجودة على الشاشة والتي تمكنك رؤية كل الأشياء من حولك بدون تغيير مسارك . في حالات الطوارئ أو في حالة وجود عدد كبير من الأعداء اللذين يصعب عليك قتلهم، يجب عليك استخدام القنابل الدخانية اللذي من دورها حجب الرؤية عنهم ولا يستطيعون رؤيتك .

من خدع واسرار ببجي إذا كنت تريد العبور من منطقة إلى أخري عن طريق إحدى الجسور الموجودة في اللعبة، فيجب عليك العبور عن طريق السباحة عبر النهر الموجود أسفل الجسر أو عن طريق قارب لكي لا يتم رصدك من قبل الإعداء .

إذا كنت تريد العبور من منطقة إلى أخري عن طريق إحدى الجسور الموجودة في اللعبة، فيجب عليك العبور عن طريق السباحة عبر النهر الموجود أسفل الجسر أو عن طريق قارب لكي لا يتم رصدك من قبل الإعداء . يجب عليك استخدام سماعات الرأس لكي تستطيع من خلالها رصد أماكن الأشخاص الموجودين حولك، ومعرفة أماكن الإعداء بكل سهوله .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم خدع وأسرار لعبة ببجي 2021 الموسم 18 للجوال .