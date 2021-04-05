نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث واتساب الذهبي 2021 WhatsApp Gold وأخر التطويرات والتحسينات في المقال التالي
تحديث واتساب الذهبي من التحديثات التي يبحث عنها الكثير من مستخدمي التطبيق، وخاصة أن هذه التحديثات تحمل العديد من المميزات الرائعة للمستخدمين، فدائما ما تحمل التحديثات العديد من المميزات التي يطالب بها المستخدمون.
أخر تحديث واتساب الذهبي
تحديث واتساب الذهبي الأخير تضمن العديد من المميزات الرائعة، ومن أبرز المميزات التي تضمنها التحديث:-
- وصول الاشعارات عندما يقوم أحد أصدقائك بتغيير الصورة الشخصية الخاصة بها.
- كذلك إضافة خيار إيقاف التنزيل التلقائي للوسائط المختلفة.
- كما يمكنك التحكم في الزر العائم الموجود في التطبيق، كما يمكنك أن تقوم بإزالته.
- وجود العديد من المؤثرات في الشاشة الرئيسية الخاصة بتطبيق واتساب الذهبي.
- علاوة على ميزة الرسائل ذاتية الاختفاء.
- ويمكنك من خلال التحديث الجديد أن تقوم بتحويل الرسائل إلى أكثر من 250 شخص.
- إمكانية تغيير طريقة عرض الحالات في واتساب الذهبي بحيث يمكنك عرض الحالات تماما كما في تطبيق الانستجرام.
- علاوة على إضافة ميزة جديدة وهي إشعار يصلك بمن يقوم بمشاهدة الحالة الخاصة بك.
الايموجي في تحديث واتساب الذهبي
في تحديث واتساب الذهبي تم إضافة العديد من المميزات للايموجي الموجودة في التطبيق، بحيث يمكنك أن تقوم بالتحكم فيها بشكل كامل، فيمكنك الآن أن تقوم بمعاينة الملصقات قبل أن تقوم بإرسال الملصقات.
علاوة على ذلك تم إضافة خيار جديد يمكنك من خلاله أن تقوم بحذ حزم الأيموجي التي تم تنزيلها.
التحسينات في واتساب اب الذهبي
تحديث واتساب الذهبي تضمن العديد من الإصلاحات والتحسينات التي عملت على حل العديد من المشاكل التي عاني منها المستخدمون في النسخ السابقة، ومن أبرز هذه التحسينات:-
- تم حل مشكلة عرض الرسائل الطويلة.
- كذلك تم التخلص من مشكلة أخذ الرسائل المرسلة في المجموعات وقت طويل حتى تصل.
- علاوة على إصلاح مشكلة قراءة المزيد من الرسائل.
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