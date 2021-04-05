نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متطلبات تشغيل pubg new state بعد توقف pubg lite نهائيا عن العمل في المقال التالي

عمر شويل - جدة متطلبات تشغيل pubg new state ببجي نيو ستيت، بعد الإعلان الرسمي للإصدار الجديد الذي يمكنك تحميلة علي جهازك الكمبيوتر أو الجوال الذي يدعم تشغيل الاندرويد أو الذي يدعم نظام iso ولكن عند تسطيب pubg new state علي جهازك قد تلاحظ عدم تشغيل اللعبة بالشكل المناسب نظرا لعدم توافق المواصفات الفنية لجهازك مع الخصائص المتوافرة في ببجي نيو ستيت أو ما يذكر عليها ببجي 2 لذا يجب عليكم التعرف جيدا علي المواصفات الفنية لجهازك قبل تحميل الإصدار الجديد من ببجي لكي تتمكن من اللعب والاستمتاع دون توقف اللعبة.

تعد لعبة ببجي موبايل من أهم الألعاب الإلكترونية التي تتصدر دائما عمليات البحث سواء في تحميل اللعبة وخاصة الاصدار الجديد PUBG New State واهم ما يميزه عن الإصدارات الأخري وخاصة PUBG MOBILE lite الذي أعلن المطورين إيقافه عن العمل يوم 29 أبريل 2021، كما تتزايد عمليات البحث أيضاً عن الطرق الجديدة في شحن شدات ببجي مجانا او مدفوع.

تشغيل pubg new state ببجي نيو ستيت

اعلن المطورين للعبة ببجي مؤخرا توقف الإصدار القديم من لعبة ببجي لايت والاعتماد الرئيسي سيكون علي pubg new state و pubg mobile وأوضحت الشركة توقف ببجي لايت عن العمل نهائيا يكون في نهاية شهر أبريل 2021، الأمر الذي احزن الكثيرون وذلك لان ببجي لايت لا تتطلب مواصفات فنية للعبة عالية، بلا تحتاج مواصفات فنية ضعية، أي يمكن لأي لاعب تحميل وتنزيل لعبة ببجي لايت علي جهازك الذي يحمل أمكانيات ضعيفة واللعب عليها بدون مشاكل، ولكن بعد توقف هذا الإصدار اصبح أمامك خيار واحد فقط هو توفير المواصفات الفنية المناسبة لكي تتمكن من لعب ببجي والتي أبرزها أن يكون جهاز الجوال لديك يعمل بنظام تشغيل 6 فاكثر والذاكرة العشوائية يجب أن لا تقل عن 4 جيجا رام، بالإضافة أن لا تقل الذاكرة الداخلية لجهازك عن 64 جيجا بايت.



أغلاق ببجي لايت pubg lite نهائيا

أوضح القائمون علي تطوير ببجي اليوم بإعلان مفاجئ نشر في الصحف الهندية مؤكدين علي أغلاق لعبة pubg lite نهائيا عن العمل في نهاية شهر أبريل 2021 أي بالتحديد يوم التاسع والعشرون وأوضح المطورون علي بعض النقاط والتي جاءت كالتالي:



حظر لعبة ببجي لايت من قانون التكنولوجيا المعلوماتية. انتشار ببجي لايت كان بسبب جائحة فيروس كورونا. نعتذر عن انقطاع خدمة ببجي لايت ونعدكم بتقديم المزيد من الخدمات الجديدة. موعد انقطاع الخدمة بشكل مباشر يوم 29 أبريل 2021.

لذا يمكنك الآن الاعتماد بشكل كبير في الاستمتاع باللعبة القتالية الرائعة ببجي نيو ستيت حيث يمكنك تنزيلها من جوجل بلاي أو من خلال ابل ستور مجانا، وبعد تحميل اللعبة والبدء في تشغيل ببجي عليك اتباع أسرار ببجي الخفية التي من خلالها تستطيع الفوز بسهولة كبيرة، وذلك بعد التعرف جيدا علي اهم أسلحة ببجي الجديدة.

في الختام نتمنى لكم قضاء وقت ممتع في لعبة ببجي وتوفير متطلبات تشغيل pubg new state للاستفادة من التطوير الجديد في اللعبة.