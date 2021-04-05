مميزات واتساب الأزرق WhatsApp Plus Blue 2021 الأصدار الجديد

نتعرف معاً ما هو الواتساب الازرق ومميزاته، حيث يتساءل الكثير من الناس ومن مستخدمي الواتساب عن واتساب بلو بلس، ما هو وهل يختلف كثيراً عن تطبيق واتساب الأصلي الذي يحصل عليه كافة المستخدمين من خلال متجر جوجل بلاي الرسمي، الذي يتواجد على كافة هواتف الأندرويد المختلفة، ويُذكر أنه يعد إصداراً من ضمن إصدارات الواتساب المختلفة، حيث تتعدد إصدارات الواتساب ما بين الأصلي وما بين واتساب الذهبي وما بين واتساب الأزرق هذا.

واتساب الأزرق WhatsApp Plus Blue 2021

الواتساب الأزرق من أهم و أحدث الإصدرات للواتساب الأصلى و يتسم بالعديد من المزايا و التقنيات الحديثة للتواصل الأجتماعى و هذا ما أدى إلى شهرة الإصدار فى جميع الدول العربية وأستخدام معظم الأشخاص لهذه النسخة بدلا من من الواتساب الأصلى لتميزها بالعديد من الخصائص الحديثة.

خصائص ومميزات الواتساب الأزرق

مميزات الواتساب الأزرق لا تختلف كثيرا عن مميزات وخصائص الواتساب الذهبى فمن مميزاته:

يتميز الواتساب الأزرق توفير كلا من الخصوصية والأمان لراحة و إطمئنان مستخدميه.

ومن مميزاته إيضا إمكانية إخفاء آخر ظهور.

و يتميز الواتساب الأزق أنه من الممكن إخفاء مشاهدة الحالات وأخفاء أن يشاهد الآخرين حالاتى.

يتمتع إيضا مستخدمى الواتساب الأزرق بإمكانية الحصول على الثيمات الخاصة بهم على نسخة الواتساب الأزرق خاصتهم ويمكنهم وضعها على خلفية المحادثات.

وعلى الرغم من وجود كل هذه المميزات والخصائص فى نسخة الوتساب الأزرق إلا أنه مساحته صغيرة جدا بالنسبة لمميزاته.

يمكن حذف الرسائل التى تم بعثها عن طريق الدردشة ومن الممكن ايضا رؤية الرسئل التى تم حذفها من قبل الأشخاص الآخرين.

يمكن تشفير الرسائل و المكالمات.

من الجدير العلم به أن كافة إصدارات الواتساب المختلفة، سواء كان واتساب الأخضر الأصلي المتواجد على متجر جوجل بلاي، أو سواء كان واتساب جولد الذهبي، أو سواء كان واتساب الأزرق بلو بلس، كافة الإصدارات هذه تقوم بنفس الوظيفة، وهي إمكانية التواصل بين المستخدمين والعملاء، ولكن ما يختلف بينهم هي الإضافات والخصائص المتنوعة، وقد قدمنا لكم من خلال هذا المقال من موقعنا ثقفني مميزات إصدار واتساب الأزرق بلو بلس.