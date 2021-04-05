سعر Black Shark 4 في السعودية من شاومي وموعد طرحه في الأسواق

سعر Black Shark 4 في السعودية ،أعلنت شركة شاومي Xiaomi عن قُرب صدور هاتفها الجديد بلاك شارك 4 بعد نجاح هاتفها التي أصدرته منذ اشهر Xiaomi Black Shark 3 المتخصص في الألعاب ولكن يحمل الجديد مواصفات متطورة عن ما سبقه من حيث المعالج الجديد ودقة الشاشة و سعة البطارية، ونحن هنا بصدد الحديث عن سعر هاتف Black Shark 4 في السعودية والدول العربية وموعد نزوله الأسواق وأهم المواصفات المميزة للهاتف.

مواصفات هاتف بلاك شارك 4

يأتي الهاتف بأبعاد 8 *76.4 * 10.3 مم يدعم الهاتف شريحتي أتصال من نوع نانو سيم. يدعم الهاتف شبكة أتصال الجيل الثاني وحتى الجيل الخامس 5G. شاشة الهاتف تأتي بمقاس بوصة6.67 من نوع أموليد كابستيف وتأتي بدقة 2400 * 1080 بكسل بجودة الـ full HD plus، كما تأتي الشاشة مدعمة لخاصية Always on Display وهي خاصية تعرض إشعارات التطبيقات المحملة على الهاتف طول اليوم بدون توقف. يأتي الهاتف بثلاث إصدارات من حيث الذاكرة الداخلية والعشوائية وهما: الأولى 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا رام، أما الثانية فتأتي بمساحة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 42 جيجا رام، أما النسخة الثالثة فتأتي بمساحة داخلية 256 جيجا رام مع ذاكرة عشوائية 12 جيجا رام، مع عدم إمكانية تزويد المساحة التخزينية عن طريق كارت الميموري. الهاتف يدعم نظام الأستريو الذي يساعد على علو الصوت مع نقاءه. أما كاميرا الهاتف فلم تذكر التسريبات كم تساوي دقتها ولكن هي تحمل 4 كاميرات مع دعم عدسة فلاش ليد، ودعم جودة الـ 4K لتصوير الفيديوهات ودقة 1080 بكسل . أما الكاميرا الأمامية لم يتم تحديد دقتها أيضاً ولكنها تدعم الـ High Dynamic Range ، والفيديوهات بدقة 1080 بكسل. يدعم الهاتف مستشعرات الأمان والحماية كمستشعر بصمة الأصابع وخاصية الـ Face Unlock ومستشعرات التسارع والتقارب والبوصلة. يأتي الهاتف بمعالج أسناب دراجون 888 من شركة كوالكم بدقة الـ 5 نانو ثماني النواه و أدريانو 660 كمعالج رسومي. يدعم الهاتف مدخل الـ USB من نوع Type C. بطارية الهاتف تأتي بسعة 4500 مللي أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة 120 وات واللاسلكي بقوة 18 وات.

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سعر Black Shark 4 في السعودية والدول العربية

سنعرض أسعار هاتف بلاك شارك 4 في السعودية والدول العربية المتوقع: