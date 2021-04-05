واتساب الذهبي الجديد 2021 Whatsapp Gold الإصدار الأجدد في الفترة الأخيرة

واتساب الذهبي الجديد 2021 Whatsapp Gold أمر يبحث عنه كثيرين، حيث أن الواتساب الذهبي يعد من أقوى البرامج لعام 2021، حيث أن الواتساب الذهبي يعتبر بديلا عن الواتساب العادي ولكن بفارق إمكانيات ومزايا خاصة كبيرة، فالواتساب الذهبي يتميز بجودة الصورة أثناء إجراء مكالمة فيديو، ولذلك فنحن سوف نشرح مميزات واتساب جولد.

مزايا واتساب الذهبي الجديد 2021 Whatsapp Gold

تطبيق الواتساب الذهبي مجانًا ولا يحتاج أيضًا لمساحة تخزين كبيرة، لذا فمن السهل جدًا تحميله على الهاتف.

يدعم خاصية الظهور الآن، حيث من الممكن إخفاءها بكل سهولة.

يحتوي على إمكانية قفل المحادثات المهمة برقم سري.

يتمكن من استرجاع الرسائل المحذوفة.

يمكن إخفاء علامتين الصح وإرجاع ظهورهما مرة أخرى.

تستطيع فتح الواتساب لرقمين في نفس ذات الوقت.

التحكم في من يستطيع مشاهدة الاستوري، وأيضًا من يستطيع حذف الاستوري.

وأخيرًا يعتبر تطبيق الواتساب الذهبي منافس قوي لتطبيق واتساب العادي وذلك لكثرة المميزات والتي لا توجد في التطبيق العادي والذي جعلته مميزًا.

خصائص جديدة في واتساب جولد

مشاركة مقاطع صوت حتى 100 ميجا بايت وهو ما لا يسمح به تطبيق واتساب العادي.

يتيح خاصية الرد التلقائي عندما تكون مشغولًا وغير قادرًا على الرد لإرسالها لجهات الاتصال الموجودة لديك.

كما ويمكن إضافة وصف في المجموعة من خلال واتساب الأزرق.

يسمح للمستخدم بمتابعة سجلاته ونشاطاته الخاصة به.

القدرة على إرسال الكثير من أنواع الملفات سواء PDF أو TXT أو Docs.

يوفر العديد من أنواع الخطوط Fonts والثيمات المتنوعة.

واتساب جولد

يقوم واتساب جولد من فترة لأخرى بتقديم مجموعة جديدة من المميزات والخدمات للمستخدمين من خلال التحديثات الجديدة التي يوفرها التطبيق، وهو مشابه لنسخة واتساب الأزرق Whatsapp Blue ولكن لكل منهم مميزاته وخصائصه، ويُذكر أن جميعهم يقوموا بنفس المهمة، وهي التواصل بين المستخدمين، وما يفرق إصدارات الواتساب المختلفة والمتنوعة من الواتساب الأخضر الأصلي وواتساب الذهبي جودل وواتساب الأزرق بلس هي الخصائص والإضافات فقط لا غير.

تطبيق واتساب الذهبي يتميز بمجموعة من الخصائص تجعله مختلفًا بشكل واضح عن تطبيق واتساب الأصلي، حيث يسمح للمستخدم بمقدار أكبر من الحرية في استقبال الرسائل والملاحظات الصوتية وفي فتح حالات الواتساب والكثير من الخدمات الأخرى، لذا يفضل عدد هائل من المستخدمين تلك الإصدار من الواتساب عن غيره من الإصدارات، ومن الجدير ذكره أن نال إعجاب عدد هائل من المستخدمين في الآونة الأخيرة، وهذا ما قدمنا من خلال موقعنا ثقفني من خلال هذا المقال.