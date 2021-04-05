الواتساب الأزرق يتميز عن واتساب الذهبي whatsapp gold والأخضر الأصلي، حيث أن الواتساب الأزرق تطور كبير عن الواتساب الأخضر الاعتيادي ويوجد به الكثير من المميزات التي تجعل استخدام الواتساب سهل وتضمن لك المزيد من الخصوصية، لأنه يمكنك من إخفاء أخر الظهور وفيما يلي نعرض لك أهم المعلومات التي تود معرفتها عن الواتساب الأزرق.

ما هو الواتساب الأزرق؟

الواتساب الأزرق يختلف اختلاف كبير عن الواتساب الأخضر التقليدي لأنه يوجد به عدة مميزات لا توجد في الواتساب التقليدي مثل إخفاء علامة الصح التي تدل على وصول الرسالة وعلى مشاهدتها وعدة مميزات أخرى.

أهم المميزات التي توجد في الواتساب الأزرق

يمكن الحصول على التطبيق بسهولة من خلال محرك البحث جوجل.

لا يأخذ التطبيق مساحة كبيرة من هاتفك ويتم تنزيله في وقت قصير.

يمكنك استخدام اللغة العربية في التطبيق.

يمكن أن تقوم باستخدام أكثر من رقم في التسجيل في التطبيق.

إخفاء أخر الظهور بسهولة.

إخفاء أنه تم الاستماع إلى المقاطع الصوتية.

إخفاء علامتين الصح والتي تدل على أنك قمت بفتح الرسالة.

يمكنك من كتابة حالة بعدد كلمات أكثر من المتاح لك في الواتساب التقليدي.

يمكنك أن تقوم بمشاركة فيديو في الحالة تزيد مدتها عن ثلاثين ثانية.

ما هو تحديث واتساب بلو الجديد؟

هناك بعض الحديثات الجديدة التي تم العمل عليها في تطبيق واتساب الأزرق وهم: